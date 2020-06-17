Митрофан Навозник: какой сегодня праздник 17 июня 2020, приметы

17 июня приметы подскажут, какой погоды ждать в ближайшие дни, и какие работы стоит делать в огороде и саду.
17 июня 2020 – сегодня праздник свободный.
Это День провозглашения Республики Исландия.
ООН проводит Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
По народному календарю, 17 июня – Митрофан Навозник.
17 июня – праздник церковный
Православные 17 июня почитают память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Он был самым первым Патриархом Константинополя.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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17 июня – приметы
Есть такие приметы 17 июня на погоду:
- северный ветер – к ненастью;
- на Митрофана дождь начался – на два-три дня растянется;
- радуга с восточной стороны – к хорошей погоде, на западной – к дождю.
17 июня – что нельзя делать, а что нужно
На Митрофана Навозника принято заниматься подкормкой растений, удобрять огород – отсюда и название праздника.
К тому же в этот день принято сеять гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 17 июня нельзя:
- ссориться – ссора надолго затянется;
- врать – вранье выйдет боком;
- напиваться – к обострению какой-то болезни.
17 июня – именины
День ангела справляют Мария и Марфа, Софья. А среди парней – Иван, Митрофан и Мефодий, Назар, Петр и Ростислав.
17 июня – кто родился
17 июня родились такие знаменитости:
- 1882 — русский композитор, дирижер и пианист украинского происхождения Игорь Стравинский.
- 1953 — украинский певец, композитор, Народный артист Украины Иво Бобул.
- 1963 — американский актер Грег Киннир (Сабрина, Маленькая мисс Счастье, Карточный домик и др.).