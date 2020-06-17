Митрофан Навозник: какой сегодня праздник 17 июня 2020, приметы

17 июня праздник - День Митрофана - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 июня 2020 – сегодня праздник свободный.

Это День провозглашения Республики Исландия.

ООН проводит Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

По народному календарю, 17 июня – Митрофан Навозник.

17 июня – праздник церковный

Православные 17 июня почитают память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Он был самым первым Патриархом Константинополя.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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17 июня – приметы

Есть такие приметы 17 июня на погоду:

северный ветер – к ненастью;

на Митрофана дождь начался – на два-три дня растянется;

радуга с восточной стороны – к хорошей погоде, на западной – к дождю.

17 июня – что нельзя делать, а что нужно

На Митрофана Навозника принято заниматься подкормкой растений, удобрять огород – отсюда и название праздника.

К тому же в этот день принято сеять гречку – считается, что тогда она даст отменный урожай.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 17 июня нельзя:

ссориться – ссора надолго затянется;

врать – вранье выйдет боком;

напиваться – к обострению какой-то болезни.

17 июня – именины

День ангела справляют Мария и Марфа, Софья. А среди парней – Иван, Митрофан и Мефодий, Назар, Петр и Ростислав.

17 июня – кто родился

17 июня родились такие знаменитости: