День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы

В праздник 18 июня звучат поздравления с Днем участкового полицейского инспектора в Украине. Запреты дня помогут уберечься от болезни.
18 июня 2020 – сегодня праздник правоохранительный. Это День участкового полицейского инспектора в Украине.
ООН проводит День устойчивой гастрономии. Мир отмечает Международный день паники. Азербайджан празднует День прав человека, РФ – День службы военных сообщений Вооруженных Сил России, Молдова – День историка, а Туркменистан – День работников органов юстиции.
По народному календарю, 18 июня – Дорофеев день.
18 июня – праздник церковный
Православные 18 июня почитают память священномученика Дорофея Тирского.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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18 июня – приметы
Есть такие приметы 18 июня на погоду:
- теплый и ясный день – зерно уродится высшего класса;
- в этот день много росы – к богатому урожаю;
- туман над водой – к хорошему урожаю грибов;
- утром трава сильно пахнет – к дождю.
18 июня – что нельзя делать, а что нужно
В наших широтах с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, в народе их называют воробьиные.
При этом сон в ночь на Дорофея считается вещим – он, мол, показывает, какой будет вся грядущая жизнь человека.
Особо хорошей приметой считается увидеть в эту ночь красивую девушку или парня, а вот старуху с клюкой – к беде.
Чтобы в огороде больше не росли сорняки (или волосы на теле) – их непременно нужно повыдергивать именно сегодня с утра, утверждает поверье. Только делать это надо тщательно и тотально.
По народным поверьям, 18 июня нельзя:
- рассказывать кому-то свои сны;
- находиться на улице в полуночное время – к сильной болезни;
- разговаривать с незнакомыми людьми;
- заводить новые знакомства;
- выдавать чужие тайны.
18 июня – именины
День ангела справляют Гавриил, Георгий и Гордей, Дмитрий, и Дорофей, Игорь и Константин, Леонид, Марк и Михаил, Николай, Петр и Федор.
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18 июня – кто родился
18 июня родились такие знаменитости:
- 1918 — экономист, лауреат Нобелевской премии Франко Модильяни.
- 1942 — британский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей группы The Beatles, руководитель группы Wings Джеймс Пол Маккартни.
- 1949 — польский политик, премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.
- 1949 — польский политик, президент Польши Лех Качиньский.
- 1952 — американская фотомодель и актриса Изабелла Росселлини (Смерть ей к лицу, Голубой бархат и др.).