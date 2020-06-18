УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы

18 июня 2020, 00:19

В праздник 18 июня звучат поздравления с Днем участкового полицейского инспектора в Украине. Запреты дня помогут уберечься от болезни.

18 июня - праздник запретов - что нельзя делать на Дорофея, приметы
18 июня - праздник запретов - что нельзя делать на Дорофея, приметы / 1zoom.ru

18 июня 2020 – сегодня праздник правоохранительный. Это День участкового полицейского инспектора в Украине.

ООН проводит День устойчивой гастрономии. Мир отмечает Международный день паники. Азербайджан празднует День прав человека, РФ – День службы военных сообщений Вооруженных Сил России, Молдова – День историка, а Туркменистан – День работников органов юстиции.

По народному календарю, 18 июня – Дорофеев день.

18 июня – праздник церковный

Православные 18 июня почитают память священномученика Дорофея Тирского.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

18 июня – приметы

Есть такие приметы 18 июня на погоду:

  • теплый и ясный день – зерно уродится высшего класса;
  • в этот день много росы – к богатому урожаю;
  • туман над водой – к хорошему урожаю грибов;
  • утром трава сильно пахнет – к дождю.

18 июня – что нельзя делать, а что нужно

В наших широтах с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, в народе их называют воробьиные.

При этом сон в ночь на Дорофея считается вещим – он, мол, показывает, какой будет вся грядущая жизнь человека.

Особо хорошей приметой считается увидеть в эту ночь красивую девушку или парня, а вот старуху с клюкой – к беде.

Чтобы в огороде больше не росли сорняки (или волосы на теле) – их непременно нужно повыдергивать именно сегодня с утра, утверждает поверье. Только делать это надо тщательно и тотально.

По народным поверьям, 18 июня нельзя:

  • рассказывать кому-то свои сны;
  • находиться на улице в полуночное время – к сильной болезни;
  • разговаривать с незнакомыми людьми;
  • заводить новые знакомства;
  • выдавать чужие тайны.

18 июня – именины

День ангела справляют Гавриил, Георгий и Гордей, Дмитрий, и Дорофей, Игорь и Константин, Леонид, Марк и Михаил, Николай, Петр и Федор.

Читайте такжеПоздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках

18 июня – кто родился

18 июня родились такие знаменитости:

  • 1918 — экономист, лауреат Нобелевской премии Франко Модильяни.
  • 1942 — британский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей группы The Beatles, руководитель группы Wings Джеймс Пол Маккартни.
  • 1949 — польский политик, премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.
  • 1949 — польский политик, президент Польши Лех Качиньский.
  • 1952 — американская фотомодель и актриса Изабелла Росселлини (Смерть ей к лицу, Голубой бархат и др.).
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы
17 июня, среда
23:49
В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ
23:00
В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей
22:15
Журналист Гармаш из ТКГ рассказал, есть ли новый закон об особом статусе Донбасса
21:52
Коронавирус опять вгрызается в Италию: в стране всплеск новых заражений Видео
21:30
Модные сарафаны 2020: самые популярные легкие платьица на лето – фото Фото
21:20
Бронзовая призерша-фигуристка отказалась от спорта ради порно Видео
21:20
Безмасочный бунт: как в киевском метро наказывают пассажиров без масок
21:12
В Офисе президента рассказали, когда состоится саммит Украина-ЕС Видео
20:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
20:18
Новый министр образования: Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении главы МОН Видео
20:16
Какие области не отвечают новым критериям Кабмина по коронавирусу: список
20:07
И 39 тысяч, и 47 тысяч: названа цена контракта 2020 в вузах Украины
19:57
МАУ закрыла продажу билетов на большинство международных рейсов до августа Видео
19:23
Карантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление
19:14
Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020 Видео
19:01
Седакова раздразнила похоть фанатов пышным бюстом на фото
18:41
В России хотят выгнать МакДональдс после украинского скандала
18:35
В Украине с 1 сентября повысят зарплату медикам: кто и сколько получит денег
18:15
Шарий демонстрирует, что он уже реальная сила - эксперт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять