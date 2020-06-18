День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы

18 июня - праздник запретов - что нельзя делать на Дорофея, приметы / 1zoom.ru

18 июня 2020 – сегодня праздник правоохранительный. Это День участкового полицейского инспектора в Украине.

ООН проводит День устойчивой гастрономии. Мир отмечает Международный день паники. Азербайджан празднует День прав человека, РФ – День службы военных сообщений Вооруженных Сил России, Молдова – День историка, а Туркменистан – День работников органов юстиции.

По народному календарю, 18 июня – Дорофеев день.

18 июня – праздник церковный

Православные 18 июня почитают память священномученика Дорофея Тирского.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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18 июня – приметы

Есть такие приметы 18 июня на погоду:

теплый и ясный день – зерно уродится высшего класса;

в этот день много росы – к богатому урожаю;

туман над водой – к хорошему урожаю грибов;

утром трава сильно пахнет – к дождю.

18 июня – что нельзя делать, а что нужно

В наших широтах с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, в народе их называют воробьиные.

При этом сон в ночь на Дорофея считается вещим – он, мол, показывает, какой будет вся грядущая жизнь человека.

Особо хорошей приметой считается увидеть в эту ночь красивую девушку или парня, а вот старуху с клюкой – к беде.

Чтобы в огороде больше не росли сорняки (или волосы на теле) – их непременно нужно повыдергивать именно сегодня с утра, утверждает поверье. Только делать это надо тщательно и тотально.

По народным поверьям, 18 июня нельзя:

рассказывать кому-то свои сны;

находиться на улице в полуночное время – к сильной болезни;

разговаривать с незнакомыми людьми;

заводить новые знакомства;

выдавать чужие тайны.

18 июня – именины

День ангела справляют Гавриил, Георгий и Гордей, Дмитрий, и Дорофей, Игорь и Константин, Леонид, Марк и Михаил, Николай, Петр и Федор.

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18 июня – кто родился

18 июня родились такие знаменитости: