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День Лариона 2020: какой сегодня праздник 19 июня, приметы

19 июня приметы подскажут, ждать ли прохлады летом.

19 июня 2020, 00:19
19 июня - праздник Лариона Пропольника - что нельзя делать, приметы
19 июня - праздник Лариона Пропольника - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

19 июня 2020 – сегодня праздник приятной ходьбы. Мир отмечает Международный день прогулки.

ООН проводит Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. В США устраивают День эмансипации (День свободы).

Очень красивый праздник проходит в Южной Чехии – Праздник пятилепестковой розы.

По народному календарю, 19 июня – Ларион Пропольник.

19 июня – праздник церковный

У православных 19 июня день памяти преподобного Варлаама Хутынского. Также почитается память преподобного Илариона Далматского (Нового).

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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19 июня – приметы

Есть такие приметы 19 июня на погоду:

  • северный или восточный ветер – к очень дождливому лету;
  • вечером жуки летают – к хорошей погоде в ближайшее время;
  • звонкий гром – к ливню, глухой – к тихому дождю.

19 июня – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ этот день принято заниматься прополкой. Правда, есть небольшое уточнение: полоть сорняки нужно непременно в период, когда месяц идет на убыль. Если луна прибывает, то не пололи даже на Лариона, – бесполезная, мол, трата сил.

Благоприятен день и для работы по дому.

По народным поверьям, 19 июня нельзя:

  • ссориться с семьей;
  • лениться.

19 июня – именины

День ангела справляют Сусанна и Фекла, а также Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.

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19 июня – кто родился

19 июня родились такие знаменитости:

  • 1566 — король Шотландии и первый король Англии из династии Стюартов Яков I.
  • 1623 — французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор Блез Паскаль.
  • 1964 — британский политик и государственный деятель, нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Сейчас вы просматриваете новость «День Лариона 2020: какой сегодня праздник 19 июня, приметы». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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