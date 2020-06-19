День Лариона 2020: какой сегодня праздник 19 июня, приметы

19 июня 2020 – сегодня праздник приятной ходьбы. Мир отмечает Международный день прогулки.
ООН проводит Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. В США устраивают День эмансипации (День свободы).
Очень красивый праздник проходит в Южной Чехии – Праздник пятилепестковой розы.
По народному календарю, 19 июня – Ларион Пропольник.
19 июня – праздник церковный
У православных 19 июня день памяти преподобного Варлаама Хутынского. Также почитается память преподобного Илариона Далматского (Нового).
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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19 июня – приметы
Есть такие приметы 19 июня на погоду:
- северный или восточный ветер – к очень дождливому лету;
- вечером жуки летают – к хорошей погоде в ближайшее время;
- звонкий гром – к ливню, глухой – к тихому дождю.
19 июня – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ этот день принято заниматься прополкой. Правда, есть небольшое уточнение: полоть сорняки нужно непременно в период, когда месяц идет на убыль. Если луна прибывает, то не пололи даже на Лариона, – бесполезная, мол, трата сил.
Благоприятен день и для работы по дому.
По народным поверьям, 19 июня нельзя:
- ссориться с семьей;
- лениться.
19 июня – именины
День ангела справляют Сусанна и Фекла, а также Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.
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19 июня – кто родился
19 июня родились такие знаменитости:
- 1566 — король Шотландии и первый король Англии из династии Стюартов Яков I.
- 1623 — французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор Блез Паскаль.
- 1964 — британский политик и государственный деятель, нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.