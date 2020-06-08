День Святого Духа 2020: какой сегодня праздник 8 июня, как поздравлять

8 июня звучат поздравления с Днем Святого Духа. Приметы дня связаны с кладами, а еще подскажут, что нельзя делать сегодня – чтоб семья не болела.
8 июня 2020 – сегодня праздник святой. Это День Святого Духа 2020 – второй день празднования Троицы 2020.
Мир отмечает Всемирный день океанов.
Россия проводит Всемирный день петербургских котови кошек и День социального работника. Австралия отмечает День рождения королевы 2020.
Из забавных праздников стоит упомянуть про День рождения пылесоса и Международный день домохозяйки и домохозяина.
По народному календарю, 8 июня – Карп Карполов.
8 июня – праздник церковный
Праздник Святой Троицы поделен на два дня. И 8 июня – следом за Троицей – православные отмечают День Святого Духа 2020.
Если на Троицу празднуют Сошествие Святого Духа на апостолов, то сегодня – чествуют Всесвятого Животворящего Духа. Поэтому второе название праздника – Духов день.
Также в этот день почитается апостол Карп, который был учеником святого Павла.
Поста нет.
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День Святого Духа – поздравления
Сегодня отмечается светлый церковный праздник – Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!
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Пусть Духов день придет с добром,
С любовью искренней и чистой,
С душевной радостью, с теплом,
С улыбкой солнечной, лучистой!
***
День Духа Святого,
Пускай сердца утолит.
Наполнит их светом,
Чтоб никто не был забыт.
8 июня – приметы
Есть такие приметы 8 июня на погоду:
- много комаров – последние дни июня будут теплыми, но дождливыми;
- лягушки расквакались, утки разыгрались – к дождю;
- много кузнечиков – дождя не жди.
8 июня – что нельзя делать, а что нужно
День Святого Духа, как и Троицу, также стоит начать с посещения храма – или хотя бы молитвы дома.
Духов день открывает неделю после Троицы, которую еще называют Русалья неделя. В старину это время считалось временем разгула водяной нечисти. Чтобы задобрить ее, на берегах водоемов оставляли в подарок полотенца, одежду и еду для русалок.
С другой стороны, старались обезопасить воду в колодцах – для этого проводили обряды освящения. Такой освященной колодезной водой принято было затем смывать с себя грехи.
В Духов день принято искать клады и собирать лечебные травы (считается, что целебные свойства последних усиливаются в это время).
В Духов день категорически нельзя:
- беспокоить землю: работать в огороде или саду – иначе хорошего урожая не жди;
- стричься;
- заниматься домашними работами: шить, стирать, убирать.
Есть свои традиции и у Карпова дня. Например, принято ходить на рыбалку, особенно на карпов (из-за созвучия имени святого и названия рыбы).
Чтобы запастись здоровьем – в этот день надо подышать запахом шиповника.
По народным поверьям, 8 июня в Карпов день нельзя:
- после заката подметать пол – к болезням членов семьи;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- менять жилье и работу – к неприятным неожиданностям;
- конфликтовать.
8 июня – именины
День ангела справляют Елена, а также Александр и Георгий, Давид и Егор, Иван и Карп, Макар и Юрий.
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8 июня – кто родился
8 июня родились такие знаменитости:
- 1810 – немецкий композитор Роберт Шуман.
- 1920 – украинский пилот-ас Иван Кожедуб.
- 1989 – украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Жовнир.