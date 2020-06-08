День Святого Духа 2020: какой сегодня праздник 8 июня, как поздравлять

8 июня - праздник Духов день 2020 - что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

8 июня 2020 – сегодня праздник святой. Это День Святого Духа 2020 – второй день празднования Троицы 2020.

Мир отмечает Всемирный день океанов.

Россия проводит Всемирный день петербургских котови кошек и День социального работника. Австралия отмечает День рождения королевы 2020.

Из забавных праздников стоит упомянуть про День рождения пылесоса и Международный день домохозяйки и домохозяина.

По народному календарю, 8 июня – Карп Карполов.

8 июня – праздник церковный

Праздник Святой Троицы поделен на два дня. И 8 июня – следом за Троицей – православные отмечают День Святого Духа 2020.

Если на Троицу празднуют Сошествие Святого Духа на апостолов, то сегодня – чествуют Всесвятого Животворящего Духа. Поэтому второе название праздника – Духов день.

Также в этот день почитается апостол Карп, который был учеником святого Павла.

Поста нет.

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День Святого Духа – поздравления

Сегодня отмечается светлый церковный праздник – Духов День. Святой дух летает над землей, даруя жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Пусть этот день будет отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!

***

Пусть Духов день придет с добром,

С любовью искренней и чистой,

С душевной радостью, с теплом,

С улыбкой солнечной, лучистой!

***

День Духа Святого,

Пускай сердца утолит.

Наполнит их светом,

Чтоб никто не был забыт.

8 июня – приметы

Есть такие приметы 8 июня на погоду:

много комаров – последние дни июня будут теплыми, но дождливыми;

лягушки расквакались, утки разыгрались – к дождю;

много кузнечиков – дождя не жди.

8 июня – что нельзя делать, а что нужно

День Святого Духа, как и Троицу, также стоит начать с посещения храма – или хотя бы молитвы дома.

Духов день открывает неделю после Троицы, которую еще называют Русалья неделя. В старину это время считалось временем разгула водяной нечисти. Чтобы задобрить ее, на берегах водоемов оставляли в подарок полотенца, одежду и еду для русалок.

С другой стороны, старались обезопасить воду в колодцах – для этого проводили обряды освящения. Такой освященной колодезной водой принято было затем смывать с себя грехи.

В Духов день принято искать клады и собирать лечебные травы (считается, что целебные свойства последних усиливаются в это время).

В Духов день категорически нельзя:

беспокоить землю: работать в огороде или саду – иначе хорошего урожая не жди;

стричься;

заниматься домашними работами: шить, стирать, убирать.

Есть свои традиции и у Карпова дня. Например, принято ходить на рыбалку, особенно на карпов (из-за созвучия имени святого и названия рыбы).

Чтобы запастись здоровьем – в этот день надо подышать запахом шиповника.

По народным поверьям, 8 июня в Карпов день нельзя:

после заката подметать пол – к болезням членов семьи;

отправляться в дальнюю дорогу;

менять жилье и работу – к неприятным неожиданностям;

конфликтовать.

8 июня – именины

День ангела справляют Елена, а также Александр и Георгий, Давид и Егор, Иван и Карп, Макар и Юрий.

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8 июня – кто родился

8 июня родились такие знаменитости: