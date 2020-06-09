День друзей 2020: какой сегодня праздник 9 июня и как поздравлять

9 июня - праздник День друзей 2020 - поздравления, приметы / 1zoom.ru

9 июня 2020 – сегодня праздник дружный. Мир отмечает Международный день друзей.

Как отметить День друзей 2020 и как поздравить с праздником – читайте в нашем материале Прикольные поздравления с Днем друзей своими словами и живые картинки.

Из других международных праздников стоит упомянуть Международный день архивов и Международный день аккредитации.

По народному календарю, 9 июня – Федорин день.

9 июня – праздник церковный

Православные 9 июня почитают память мученицы Феодоры, которая погибла за веру в 303 или 304 году.

Поста нет.

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9 июня – приметы

Есть такие приметы 9 июня на погоду:

на Федорин день выпал первый за лето туман – к богатому урожаю грибов;

душный рассвет – к непогоде;

ночная роса долго не просыхает – к грозе;

дождевые червяки выползли из земли – к грозе;

лес шумит, а ветра нет – к дождю.

9 июня – что нельзя делать, а что нужно

Чтобы привлечь счастье в свою жизнь – девушка, по примете, должна сегодня носить одежду белого цвета.

По народным поверьям, 9 июня нельзя:

сплетничать и злословить, особенно женщинам – иначе жди беды в доме;

ссориться, особенно с родней: "На Федору не выноси из избы сору" ;

; подметать полы, особенно тем, кто работает в торговле – можно, мол, вымести из дома достаток и деньги.

9 июня – именины

День ангела справляют Анастасия, Иван, Леонид и Леонтий, Петр и Ферапонт.

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9 июня – кто родился

9 июня родились такие знаменитости: