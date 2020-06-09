День друзей 2020: какой сегодня праздник 9 июня и как поздравлять

9 июня звучат прикольные поздравления с Днем друзей. А приметы дня подскажут, что нельзя делать сегодня, чтоб не лишиться денег и достатка.
9 июня 2020 – сегодня праздник дружный. Мир отмечает Международный день друзей.
Как отметить День друзей 2020 и как поздравить с праздником – читайте в нашем материале Прикольные поздравления с Днем друзей своими словами и живые картинки.
Из других международных праздников стоит упомянуть Международный день архивов и Международный день аккредитации.
По народному календарю, 9 июня – Федорин день.
9 июня – праздник церковный
Православные 9 июня почитают память мученицы Феодоры, которая погибла за веру в 303 или 304 году.
Поста нет.
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9 июня – приметы
Есть такие приметы 9 июня на погоду:
- на Федорин день выпал первый за лето туман – к богатому урожаю грибов;
- душный рассвет – к непогоде;
- ночная роса долго не просыхает – к грозе;
- дождевые червяки выползли из земли – к грозе;
- лес шумит, а ветра нет – к дождю.
9 июня – что нельзя делать, а что нужно
Чтобы привлечь счастье в свою жизнь – девушка, по примете, должна сегодня носить одежду белого цвета.
По народным поверьям, 9 июня нельзя:
- сплетничать и злословить, особенно женщинам – иначе жди беды в доме;
- ссориться, особенно с родней: "На Федору не выноси из избы сору";
- подметать полы, особенно тем, кто работает в торговле – можно, мол, вымести из дома достаток и деньги.
9 июня – именины
День ангела справляют Анастасия, Иван, Леонид и Леонтий, Петр и Ферапонт.
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9 июня – кто родился
9 июня родились такие знаменитости:
- 1963 – американский актер Джонни Депп.
- 1978 – фронтмен группы Muse Мэтью Беллами.
- 1981 – американская актриса Натали Портман.
- 1983 – фронтмен и основатель группы Тень Солнца Сергей Василюк.