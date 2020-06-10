Полудницы 2020: какой сегодня праздник 10 июня и как защитить потенцию

10 июня приметы особенно важны для мужчин и беременных женщин. А заодно подскажут – как случайно не выпустить удачу из дома.
10 июня 2020 – сегодня праздник гусей.
Португалия отмечает День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ, в Молдове проходит День пограничника.
По народному календарю, 10 июня – Никита Гусятник. День еще называют Полудницы.
10 июня – праздник церковный
Православные 10 июня почитают память преподобного Никиты Халкидонского, исповедника. В народе верят, что святой Никита охраняет гусят от всякой погибели.
Поста нет.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники
10 июня – приметы
Есть такие приметы 10 июня на погоду:
- тихий погожий день – к богатому урожаю;
- много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде;
- радуга быстро пропала после дождя – к ясной погоде, долго висит – к ненастью.
10 июня – что нельзя делать, а что нужно
Полудницы – особые духи, которые, по поверью, могут лишить представителей сильной половины человечества их мужской силы. Так что мужчины в этот день старались быть особо осторожными, с незнакомыми красотками не заигрывать и от полей держаться подальше.
А вот беременные женщины на Никиту специально ходили в поле – чтоб их малыш обрел ту же крепость, что и молодой колос.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 10 июня нельзя:
- оставлять открытыми окна и двери – особенно в полдень – чтобы нечисть в доме не попала;
- веселиться: петь, танцевать и пр.;
- девушкам в полдень гулять на улице – злые силы судьбу испортят;
- пускать в дом любого, кто не живет там – мол, можно впустить в дом всякие беды;
- ссориться с родителями и ругать детей – можно лишиться семейного благополучия, а вот денег – лишиться;
- давать в долг – особенно вечером.
10 июня – именины
День ангела справляют Елена, а также Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий и Ираклий, Макар, Никита и Николай, Павел и Петр.
Читайте такжеПоздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
10 июня – кто родился
10 июня родились такие знаменитости:
- 1911 — украинский актер театра и кино, телеведущий Петр Вескляров ("дед Панас").
- 1921 — герцог Эдинбургский Филипп (супруг королевы Великобритании Елизаветы II).
- 1951 — украинский писатель и политический деятель, "отец украинской бестселлера" Василий Шкляр.
- 1964 — французский актер Венсан Перес (Индокитай, Королева Марго и др.).
- 1965 — английская актриса и продюсер Элизабет Хёрли.
- 1987 — украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов.