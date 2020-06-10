Полудницы 2020: какой сегодня праздник 10 июня и как защитить потенцию

10 июня - праздник Никиты и Полудницы - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

10 июня 2020 – сегодня праздник гусей.

Португалия отмечает День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ, в Молдове проходит День пограничника.

По народному календарю, 10 июня – Никита Гусятник. День еще называют Полудницы.

10 июня – праздник церковный

Православные 10 июня почитают память преподобного Никиты Халкидонского, исповедника. В народе верят, что святой Никита охраняет гусят от всякой погибели.

Поста нет.

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10 июня – приметы

Есть такие приметы 10 июня на погоду:

тихий погожий день – к богатому урожаю;

много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде;

радуга быстро пропала после дождя – к ясной погоде, долго висит – к ненастью.

10 июня – что нельзя делать, а что нужно

Полудницы – особые духи, которые, по поверью, могут лишить представителей сильной половины человечества их мужской силы. Так что мужчины в этот день старались быть особо осторожными, с незнакомыми красотками не заигрывать и от полей держаться подальше.

А вот беременные женщины на Никиту специально ходили в поле – чтоб их малыш обрел ту же крепость, что и молодой колос.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 10 июня нельзя:

оставлять открытыми окна и двери – особенно в полдень – чтобы нечисть в доме не попала;

веселиться: петь, танцевать и пр.;

девушкам в полдень гулять на улице – злые силы судьбу испортят;

пускать в дом любого, кто не живет там – мол, можно впустить в дом всякие беды;

ссориться с родителями и ругать детей – можно лишиться семейного благополучия, а вот денег – лишиться;

давать в долг – особенно вечером.

10 июня – именины

День ангела справляют Елена, а также Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий и Ираклий, Макар, Никита и Николай, Павел и Петр.

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10 июня – кто родился

10 июня родились такие знаменитости: