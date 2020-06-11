Несчастный день Феодосьи: какой сегодня праздник 11 июня, приметы

День Феодосьи считается одним из самых несчастливых в году. Так что традиции и приметы 11 июня соблюдать стоит тщательно.
11 июня 2020 – сегодня праздник осторожный.
В России проходит Общероссийский день рассеянного склероза. На Гавайских островах празднуют День короля Камеамеа.
По народному календарю, 11 июня – Феодосья Колосятница.
11 июня – праздник церковный
11 июня православные почитают память преподобной девы Феодосии Константинопольской.
У западных христиан отмечается праздник Тела и Крови Христовых.
Поста нет.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники
11 июня – приметы
Есть такие приметы 11 июня на погоду:
- много пауков – к хорошей погоде;
- много ржи – к грибному году.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы
11 июня – что нельзя делать, а что нужно
День Феодосьи считается одним из самых несчастливых в году. В то же время грустить и унывать нельзя (см. ниже).
День подходит лишь для несложной повседневной работы: можно заняться рукоделием (вышивать или шить), что-то приготовить, позаботиться о домашних животных.
По народным поверьям, 11 июня нельзя:
- прыгать по земле – по поверью, это может нанести "беременной" земле вред;
- грустить – по поверью, от сегодняшнего дня зависит будущее человека;
- принимать важные решения;
- начинать новые дела;
- отправляться в дальние поездки;
- свататься и жениться;
- ссориться – есть риск, что ссора станет роковой.
11 июня – именины
День ангела справляют Мария, Фаина и Феодосья, а также Александр и Андрей, Богдан, Иван, Лука и Федот.
Читайте такжеПоздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
11 июня – кто родился
11 июня родились такие знаменитости:
- 1910 — французский океанограф, путешественник, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто.
- 1953 — украинский певец – эстрадный исполнитель, Народный артист Украины Виталий Белоножко.
- 1959 — британский актер, писатель и музыкант Хью Лори (Дживс и Вустер, Доктор Хаус, Ночной администратор и др.).
- 1985 — украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса Инна Цимбалюк.