Несчастный день Феодосьи: какой сегодня праздник 11 июня, приметы

11 июня - праздник День Феодосьи - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

11 июня 2020 – сегодня праздник осторожный.

В России проходит Общероссийский день рассеянного склероза. На Гавайских островах празднуют День короля Камеамеа.

По народному календарю, 11 июня – Феодосья Колосятница.

11 июня – праздник церковный

11 июня православные почитают память преподобной девы Феодосии Константинопольской.

У западных христиан отмечается праздник Тела и Крови Христовых.

Поста нет.

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11 июня – приметы

Есть такие приметы 11 июня на погоду:

много пауков – к хорошей погоде;

много ржи – к грибному году.

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11 июня – что нельзя делать, а что нужно

День Феодосьи считается одним из самых несчастливых в году. В то же время грустить и унывать нельзя (см. ниже).

День подходит лишь для несложной повседневной работы: можно заняться рукоделием (вышивать или шить), что-то приготовить, позаботиться о домашних животных.

По народным поверьям, 11 июня нельзя:

прыгать по земле – по поверью, это может нанести "беременной" земле вред;

грустить – по поверью, от сегодняшнего дня зависит будущее человека;

принимать важные решения;

начинать новые дела;

отправляться в дальние поездки;

свататься и жениться;

ссориться – есть риск, что ссора станет роковой.

11 июня – именины

День ангела справляют Мария, Фаина и Феодосья, а также Александр и Андрей, Богдан, Иван, Лука и Федот.

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11 июня – кто родился

11 июня родились такие знаменитости: