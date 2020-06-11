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Несчастный день Феодосьи: какой сегодня праздник 11 июня, приметы

11 июня 2020, 00:19

День Феодосьи считается одним из самых несчастливых в году. Так что традиции и приметы 11 июня соблюдать стоит тщательно.

11 июня - праздник День Феодосьи - что нельзя делать, приметы
11 июня - праздник День Феодосьи - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

11 июня 2020 – сегодня праздник осторожный.

В России проходит Общероссийский день рассеянного склероза. На Гавайских островах празднуют День короля Камеамеа.

По народному календарю, 11 июня – Феодосья Колосятница.

11 июня – праздник церковный

11 июня православные почитают память преподобной девы Феодосии Константинопольской.

У западных христиан отмечается праздник Тела и Крови Христовых.

Поста нет.

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11 июня – приметы

Есть такие приметы 11 июня на погоду:

  • много пауков – к хорошей погоде;
  • много ржи – к грибному году.

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11 июня – что нельзя делать, а что нужно

День Феодосьи считается одним из самых несчастливых в году. В то же время грустить и унывать нельзя (см. ниже).

День подходит лишь для несложной повседневной работы: можно заняться рукоделием (вышивать или шить), что-то приготовить, позаботиться о домашних животных.

По народным поверьям, 11 июня нельзя:

  • прыгать по земле – по поверью, это может нанести "беременной" земле вред;
  • грустить – по поверью, от сегодняшнего дня зависит будущее человека;
  • принимать важные решения;
  • начинать новые дела;
  • отправляться в дальние поездки;
  • свататься и жениться;
  • ссориться – есть риск, что ссора станет роковой.

11 июня – именины

День ангела справляют Мария, Фаина и Феодосья, а также Александр и Андрей, Богдан, Иван, Лука и Федот.

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11 июня – кто родился

11 июня родились такие знаменитости:

  • 1910 — французский океанограф, путешественник, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто.
  • 1953 — украинский певец – эстрадный исполнитель, Народный артист Украины Виталий Белоножко.
  • 1959 — британский актер, писатель и музыкант Хью Лори (Дживс и Вустер, Доктор Хаус, Ночной администратор и др.).
  • 1985 — украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса Инна Цимбалюк.
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