Змеевик: какой сегодня праздник 12 июня и что нельзя делать

Традиции и приметы 12 июня подскажут, как спастись от змей. Также в Украине звучат поздравления с Днем работников фондового рынка.
12 июня 2020 – сегодня праздник цифр и денег.
В Украине празднуется День работников фондового рынка. А в мире проходит Всемирный день борьбы с детским трудом.
Также это национальный День России и День Хельсинки в Финляндии. День науки отмечается в Туркменистане.
По народному календарю, 12 июня – Змеиный праздник.
12 июня – праздник церковный
12 июня у православных почитается преподобный игумен Исаакий Далматский и священномученик пресвитер Василий Смоленский.
Поста нет.
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12 июня – приметы
Есть такие приметы 12 июня на погоду:
- пауки много паутины плетут – к скорой перемене погоды;
- крик совы – к холодам;
- шмели беспокойно летают – к дождю;
- отсутствие утренней росы – к ночному дождю;
- поздно вечером кузнечик трещит – на следующий день погожая погода будет;
- шиповник пышно цветет – к суровой зиме.
12 июня – что нельзя делать, а что нужно
В народе в старину говорили, что в этот день змеи играют свадьбы.
Так что люди старались избегать высокой травы, походов в лес и прочих мест, где можно наткнуться на "молодоженов". Ведь, по примете, если сегодня змея укусит – то ни одно противоядие не спасет.
Народный посевной календарь советует сажать бобы.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 12 июня нельзя убивать змей – считается, что за нее жестоко отомстит змеиная родня.
12 июня – именины
День ангела справляют Василий, Исаакий и Никанор.
12 июня – кто родился
12 июня родились такие знаменитости:
- 1929 — девочка из Амстердама Анна Франк (вошла в историю как автор дневника, который вела два года, пока семья скрывалась от нацистов).
- 1931 — украинская певица Евгения Мирошниченко.
- 1950 — клоун, режиссер, актер Вячеслав Полунин.
- 1981 — бразильская супермодель Адриана Лима.