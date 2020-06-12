Змеевик: какой сегодня праздник 12 июня и что нельзя делать

12 июня - Змеиный праздник - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

12 июня 2020 – сегодня праздник цифр и денег.

В Украине празднуется День работников фондового рынка. А в мире проходит Всемирный день борьбы с детским трудом.

Также это национальный День России и День Хельсинки в Финляндии. День науки отмечается в Туркменистане.

По народному календарю, 12 июня – Змеиный праздник.

12 июня – праздник церковный

12 июня у православных почитается преподобный игумен Исаакий Далматский и священномученик пресвитер Василий Смоленский.

Поста нет.

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12 июня – приметы

Есть такие приметы 12 июня на погоду:

пауки много паутины плетут – к скорой перемене погоды;

крик совы – к холодам;

шмели беспокойно летают – к дождю;

отсутствие утренней росы – к ночному дождю;

поздно вечером кузнечик трещит – на следующий день погожая погода будет;

шиповник пышно цветет – к суровой зиме.

12 июня – что нельзя делать, а что нужно

В народе в старину говорили, что в этот день змеи играют свадьбы.

Так что люди старались избегать высокой травы, походов в лес и прочих мест, где можно наткнуться на "молодоженов". Ведь, по примете, если сегодня змея укусит – то ни одно противоядие не спасет.

Народный посевной календарь советует сажать бобы.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 12 июня нельзя убивать змей – считается, что за нее жестоко отомстит змеиная родня.

12 июня – именины

День ангела справляют Василий, Исаакий и Никанор.

12 июня – кто родился

12 июня родились такие знаменитости: