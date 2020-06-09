Прикольные поздравления с Днем друзей своими словами и живые картинки

Душевное поздравление с Днем дружбы – подруге и другу – своими словами в прозе, поздравление в стихах с Днем друзей, смс и открытки для друзей подобрал Главред.
День друзей 2020 отмечается 9 июня. Официальное название – Международный день друзей, но какой может быть официоз между друзьями? Прикольные поздравления с Днем друзей звучат в этот день в Украине, в России и десятках других стран.
Поздравок друзьям отправляют и те, кто давно не виделся с приятелями, и те, кто видится с ними каждый день. Это может быть трогательное поздравление с Днем дружбы подруге своими словами, смешное поздравление в стихах с Днем друзей или красивые открытки для друзей.
Как отметить День друзей? В этом году праздник выпал на вторник – рабочий день. Но это не помешает настоящему товарищу выделить пару минут – и отправить в День друзей поздравления всей своей "банде". А уже вечером – собраться веселой компанией в парке или баре. Как вариант – организовать конференцию в Зуме для тех, кто сейчас далеко.
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День друзей 2020 – прикольные поздравления своими словами в прозе, в стихах и короткие смс
С кем еще разделить радость потери и боль утраты, как ни с настоящим другом? И сегодня в День друзей я искренне поздравляю тебя, дорогая подруга! Огромное тебе спасибо за то, что ты есть у меня! Пусть все в твоей жизни меняется только к лучшему! И не забывай, что по любому вопросу ты можешь обратиться ко мне в жару и в стужу, днем и ночью!
***
Друзья в Америке, Австралии, Европе
Сегодня поздравляют все друг друга,
Я не забыла в бытовом калейдоскопе
Поздравить с праздником тебя, моя подруга.
И пусть из-за детей, мужей, работы
Встречаемся нечасто мы с тобою —
(Для встреч приятные семейные заботы
Не оставляют времени порою).
Но в этот день тебя я поздравляю,
Желаю радости, удачи, денег, страсти,
Пусть все проблемы, словно снег весною тают,
И в жизни будут лишь любовь, тепло и счастье.
***
С Днем друзей! Будь счастлив, здоров и успешен! И знай: я всегда готов прийти к тебе на помощь и разделить как радости, так и временные помехи на жизненном пути! Пусть же удача – как и наша дружба – будет тебе вечной спутницей!
***
Если есть хороший друг –
Ты богаче всех вокруг,
Если несколько друзей –
Жить стократно веселей!
С Днём друзей, тепла, удачи,
Добрых встреч, никак иначе,
Пусть друзья не предают,
Руку помощи дают!
***
Сколько лет с тобой мы дружим,
Дорогой мне человек?
До сих пор всегда мне нужен,
Ну а я нужен тебе!
Сколько вместе пережито,
Соли съедено пудов,
Для тебя всегда открыто
Мое сердце вновь и вновь.
Знаю я, что наша дружба
Не ослабнет никогда,
Поднимай-ка выше кружку
Припасенного вина!
***
Дружба и любовь — самые светлые чувства, наполняющие нашу жизнь смыслом, светом и теплом. Ведь без дружбы и любви к ближним невозможно ощущать себя востребованным членом общества. Поэтому в День друзей желаю получить от приятных людей бесконечно много внимания, которое принесет только радость.
***
В наше время так редки
Дружба и доверие.
Не протянем мы руки
И закроем двери.
Так давайте же ценить
Тех, кто с нами рядом,
Доверять им и любить,
А большего не надо.
И сегодня, в День друзей
Поднимем мы бокалы,
Чтобы дружба все сильней,
Все ярче расцветала.
***
С Днем друзей тебя я поздравляю,
Друг мой ты на свете лучше всех.
Мира, бодрости, тепла желаю
И, конечно, чтобы рядом был успех.
Жизнь веселье пусть наполнит,
Крышу точно от любви снесет,
Пусть судьба желания исполнит
И душа от радости поет.