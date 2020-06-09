Прикольные поздравления с Днем друзей своими словами и живые картинки

Открытки с Днем друзей - картинки, гиф и поздравления на День друзей

День друзей 2020 отмечается 9 июня. Официальное название – Международный день друзей, но какой может быть официоз между друзьями? Прикольные поздравления с Днем друзей звучат в этот день в Украине, в России и десятках других стран.

Поздравок друзьям отправляют и те, кто давно не виделся с приятелями, и те, кто видится с ними каждый день. Это может быть трогательное поздравление с Днем дружбы подруге своими словами, смешное поздравление в стихах с Днем друзей или красивые открытки для друзей.

Как отметить День друзей? В этом году праздник выпал на вторник – рабочий день. Но это не помешает настоящему товарищу выделить пару минут – и отправить в День друзей поздравления всей своей "банде". А уже вечером – собраться веселой компанией в парке или баре. Как вариант – организовать конференцию в Зуме для тех, кто сейчас далеко.

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День друзей 2020 – прикольные поздравления своими словами в прозе, в стихах и короткие смс

С кем еще разделить радость потери и боль утраты, как ни с настоящим другом? И сегодня в День друзей я искренне поздравляю тебя, дорогая подруга! Огромное тебе спасибо за то, что ты есть у меня! Пусть все в твоей жизни меняется только к лучшему! И не забывай, что по любому вопросу ты можешь обратиться ко мне в жару и в стужу, днем и ночью!

***

Друзья в Америке, Австралии, Европе

Сегодня поздравляют все друг друга,

Я не забыла в бытовом калейдоскопе

Поздравить с праздником тебя, моя подруга.

И пусть из-за детей, мужей, работы

Встречаемся нечасто мы с тобою —

(Для встреч приятные семейные заботы

Не оставляют времени порою).

Но в этот день тебя я поздравляю,

Желаю радости, удачи, денег, страсти,

Пусть все проблемы, словно снег весною тают,

И в жизни будут лишь любовь, тепло и счастье.

***

С Днем друзей! Будь счастлив, здоров и успешен! И знай: я всегда готов прийти к тебе на помощь и разделить как радости, так и временные помехи на жизненном пути! Пусть же удача – как и наша дружба – будет тебе вечной спутницей!

***

Если есть хороший друг –

Ты богаче всех вокруг,

Если несколько друзей –

Жить стократно веселей!

С Днём друзей, тепла, удачи,

Добрых встреч, никак иначе,

Пусть друзья не предают,

Руку помощи дают!

***

Сколько лет с тобой мы дружим,

Дорогой мне человек?

До сих пор всегда мне нужен,

Ну а я нужен тебе!

Сколько вместе пережито,

Соли съедено пудов,

Для тебя всегда открыто

Мое сердце вновь и вновь.

Знаю я, что наша дружба

Не ослабнет никогда,

Поднимай-ка выше кружку

Припасенного вина!

***

Дружба и любовь — самые светлые чувства, наполняющие нашу жизнь смыслом, светом и теплом. Ведь без дружбы и любви к ближним невозможно ощущать себя востребованным членом общества. Поэтому в День друзей желаю получить от приятных людей бесконечно много внимания, которое принесет только радость.

***

В наше время так редки

Дружба и доверие.

Не протянем мы руки

И закроем двери.

Так давайте же ценить

Тех, кто с нами рядом,

Доверять им и любить,

А большего не надо.

И сегодня, в День друзей

Поднимем мы бокалы,

Чтобы дружба все сильней,

Все ярче расцветала.

***

С Днем друзей тебя я поздравляю,

Друг мой ты на свете лучше всех.

Мира, бодрости, тепла желаю

И, конечно, чтобы рядом был успех.

Жизнь веселье пусть наполнит,

Крышу точно от любви снесет,

Пусть судьба желания исполнит

И душа от радости поет.

Открытки с Днем друзей и картинки для друзей