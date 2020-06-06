Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо

Обретение главы Иоанна Предтечи 7 июня - что нельзя делать, поверья / Азбука веры

7 июня православные отмечают праздник Иоанна Крестителя. Это третье обретение главы Иоанна Предтечи.

По преданию, Иродиада – по наущению которой и извели Иоанна – не позволила похоронить голову пророка вместе с телом. Она надругалась над головой Предтечи, а затем спрятала ее в своем дворце. Жена приставника царя Хузы по имени Иоанна спасла и погребла голову.

После этого голову несколько раз находили – и снова теряли. Третье обретение главы Иоанна по современному календарю как раз и приходится на 7 июня.

Ранее Главред уже писал о том, почему обретений три и где находится глава Иоанна Предтечи.

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Иоанн Предтеча – о чем молятся в его праздник

Каждый святой помогает человеку в трудную минуту. Поэтому священники и не спешат разделять святых по направлениях: тот, мол, отвечает за личную жизнь, а этот, к примеру, за работу. Однако народная молва всё равно приписывает каждому святому какой-то особый дар.

Из-за того, что в предании об Иоанне Крестителе акцент делается на голове святого – его считают в первую очередь врачевателем именно головных болей и всего, что связано с головой (больные глаза, помутнение рассудка и пр.). Также его связывают и с умственным трудом: Иоанну Предтече молятся, когда не могут определиться с направлением в жизни, если есть проблемы с работой и т.д.

Конечно, помогает святой Иоанн Креститель и тем, у кого возникли семейные трудности.

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Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

Обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать

Традиции и приметы праздника обретение главы Иоанна Предтечи также связаны с памятью об его казни: в любой праздник Иоанна под запретом еда красного цвета (свекла, яблоки, виноград и пр.) – цвета крови – и круглой формы (головка сыра, та же свекла и т.д.).

Так как голову пророка отрубили, а Иродиада затем еще и колола ему иглами язык – то в этот день верующие не берут в руки ничего колющего и режущего. Еду стоит приготовить накануне, а хлеб, к примеру, ломать руками.

Кроме того, в этот день ничего не подают на подносах и блюдах: именно на блюде преподнесли голову святого.

Также в день обретения главы Иоанна Предтечи нельзя петь и танцевать – как это делала Саломея.

И, разумеется, действуют стандартные запреты любого церковного праздника – на ссоры, брань и прочие прегрешения.