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8 Марта совпало с великим церковным праздником – что нельзя делать

7 марта 2020, 15:00

День память Иоанна Предтечи и Крестителя отмечается семь раз в году.

8 марта 2020 наложилось на большой церковный праздник – что нельзя делать
8 марта 2020 наложилось на большой церковный праздник – что нельзя делать / Азбука веры

8 Марта – Международный женский день – в 2020 году совпал с большим церковным праздником.

В високосном году 8 марта православные отмечают сразу и первое, и второе обретение главы Иоанна Предтечи (в невисокосный год – 9 марта).

Послаблений Великого поста в этот день нет – зато хватает традиционных запретов и иных ограничений.

День память Иоанна Предтечи и Крестителя отмечается аж семь раз в году. Самые популярные в народе – Рождество Иоанна Крестителя 7 июля и Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября. И каждый Иванов день имеет общие традиции.

Читайте также8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметыВ Иоанна Предтечи праздник – что нельзя делать:

  • ругаться, ссориться и скандалить – так как причиной смерти Иоанна стали именно злость и гнев;
  • поводить какие-либо хирургические вмешательства, вплоть до пломбирования – считается, что хороших результатов у этих процедур не будет;
  • в День Иоанна Предтечи нельзя брать в руки нож и другие острые предметы, то есть резать или стричь – так как Иоанну Крестителю отрубили голову острым мечом;
  • пить и есть что-то красного цвета – из-за ассоциации красного цвета с кровью;
  • есть что-нибудь круглое (яблоки, к примеру, или капусту) – они внешне напоминают голову;
  • еду на стол подавать на блюде – так в свое время подали голову святого на празднике Ирода.

Есть и особый запрет на праздник обретение главы Иоанна Предтечи 8 марта – женщинам запрещено стирать в этот день. Конечно, вряд ли кто-то из дам захочет возиться со стиркой в свой законный праздник – но все равно напомним про такой запрет. В старину верили, что, постирав на Ивана, женщина отпугнет со двора птиц – санитаров деревьев и вестников счастья.

К слову, про птичек. Пение синицы в этот день сулит скорое потепление.

Ранее мы писали о том, как и когда празднуется Пасха в 2020 году в Украине, России и других православных и католических странах – в нашем материале Когда Пасха 2020 католическая и православная, еврейская – все даты.

8 марта Иоанн Предтеча Иоанн Креститель праздник традиции приметы
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