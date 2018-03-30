Как уже пояснял "Главред", по канону, начинают печь пасхи и куличи в Чистый четверг. Но канон этот – нестрогий, то есть вполне допускается купить или испечь кулич заранее. А вот когда заканчивают готовить главное кушанье Пасхи?

Можно ли печь куличи на Благовещение?

Вопрос, можно ли печь куличи в Благовещение, возникает довольно нечасто, особенно в годы, когда этот праздник выпадает на последние предпасхальные дни.

В 2018 году Благовещение выпало на 7 апреля, то есть заодно совпало со Страстной субботой – еще одним важнейшим днем церковного календаря.

В Великую субботу в храмах уже идет освящение пасх и куличей. К тому на Благовещение вообще не рекомендуется работать (подробнее читайте в материале: Что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы). Дело в том, что в любой религиозный праздник дела мирские должны отходить на задний план, а в первую очередь надлежит думать и заботиться о душе. К примеру, песнопение в Великую субботу гласит: "Молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом", потому что Сам Господь погребен.

Таким образом, в Великую субботу в первую очередь надо постараться сходить в храм на праздничную службу. Но вот после того, как человек позаботился о душе – допускается и несуетливая, нетяжелая работа по дому.

"Господь никогда никому не запрещал работать. В праздники разрешается работать, если нет иного выхода, но в первую очередь его надо посвятить Господу. Для этого и ходят в храм, также стоит по возможности причаститься. А вот после праздничного богослужения в субботу можно испечь кулич или докрасить пасхальные яйца – раз уж так сложились обстоятельства, и человек не успел раньше", – пояснил "Главреду" отец Сергей.

От себя добавим, что, к примеру, приготовление творожной пасхи занимает немало времени – и хозяйка может банально не успеть приготовить ее в последний момент, да так, чтобы блюдо вышло удачным. Поэтому с приготовлением куличей и пасх лучше все-таки не затягивать.

Благовещение: приметы и суеверия

По народным поверьям, на Благовещение не принято:

работать и причесываться: есть даже поговорка "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет". Что касается волос, то их также не рекомендуется стричь – дабы не запутать свою судьбу;

шить и вязать – чтобы судьба не путалась, как в пальцах нитка,

одалживать деньги и отдавать какие-то вещи из дома – чтобы не отдать свое благополучие и здоровье;

надевать новую одежду – иначе она испортится, порвется или испачкается;

сеять семена и высаживать саженцы – чтобы не потерять урожай. Зато в этот день освящали семена, чтобы получить богатый урожай;

жечь свечи – чтобы не пропустить благодатный свет Ангела.

Считается, что освященные на Благовещение проскуры обладают такими же целебными свойствами, как и святая вода.

Что можно делать на Благовещение

Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"

Благовещение-2018: что можно есть

Так как в этом году Благовещение приходится на Великий пост, то в этот день нельзя есть скоромную пищу.

Ранее мы писали о том, сколько веточек вербы должно быть в букете: приметы и суеверия на Вербное воскресенье-2018.