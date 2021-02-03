Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы

Вербное воскресенье2021 - какого числа дата и традиции / GoodFon

Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные даты. Но отмечается оно всегда равно за неделю до Пасхи – или на шестой неделе Великого поста. Накануне проходит Лазарева суббота.

Таким образом, Вербное воскресенье в 2021 году празднуется 25 апреля. В какой день недели не уточняем – ведь итак понятно из названия праздника.

К слову, у него есть и другие названия: Вход Господень в Иерусалим, Пальмовое воскресенье или неделя ваий (от ваиа – пальма).

Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуЭти названия связаны с историей праздника: по преданию, именно в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Здесь местные жители (которые уже знали о воскрешении святого Лазаря накануне) восторженно встречали Его, размахивая пальмовыми ветками – как встречали победителей в то время.

Для людей и учеников Спасителя это было время чуда, торжества и радости. Для самого Христа – приближение к предательству, аресту, пыткам и распятию. Но Христос не омрачил своими предсказаниями светлой радости праздника.

Поэтому смысл праздника Вербное воскресенье – это милосердие и человеколюбие Спасителя по отношению к людям, и их благодарности – в ответ. День, когда всё дурное отодвигается на задний план – ради светлой радости Христового праздника.

В наших краях нет пальм – поэтому их и заменили вербы. С вербой же связаны и главные традиции и приметы праздника.

Вербное воскресенье: традиции

В этот праздник стараются не работать – начиная с вечера субботы накануне.

Еще продолжается Великий пост – но в честь великого торжества готовят разнообразные кушанья из рыбы, подают к столу икру.

Читайте такжеЛазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньгиГлавная народная традиция праздника – освящение вербы в церкви на Вербное воскресенье. После освящения она считается целебной. Ею принято хлестать детей и родню со словами: "Верба красна, бей до слез, будь здоров!".

Освященные веточки хранить принято за иконой – целый год до следующего Вербного воскресенья или до Егорьева дня (6 мая), когда ими выгоняли скот на пастбище.

В некоторых регионах к Вербному воскресенью или Лазаревой субботе приурочивают встречу весны. Принято водить хороводы и качаться на качелях.

Приметы в Вербное воскресенье

Теплый и сухой день – к большому урожаю фруктов летом.

Морозный день – к большому урожаю пшеницы.

Ветреный день – к холодному лету.

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