Постные салаты на Святвечер и непостные салаты на Рождество: лучшие рецепты

4 января 2019, 12:16

В меню на Рождество есть два обязательных блюда.

Названы лучшие рецепты постных салатов на Святвечер и непостных салатов на Рождество
Главред собрал лучшие рецепты постных салатов на Святвечер и непостных салатов на Рождество / Скриншот видео с youtube.com

Уже совсем скоро, 6 января, православные и греко-католики будут отмечать Сочельник (Рождественский сочельник, или Святой вечер). На праздничном столе должно быть 12 постных блюд, пора задуматься, что включить в меню на Святвечер.

Сочельник — это канун Рождества Христова, которое отмечается 7 января, и поэтому количество блюд совпадает с числом апостолов у сына Божьего Иисуса Христа.

Накануне Рождества заканчивается Рождественский пост, но блюда на Святвечер принято готовить постные. В меню на Рождество главные блюда — кутья (сочиво, поминальную кутью называют коливо) и узвар.

Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураСогласно самому мягкому церковному уставу, во время Рождественского поста рыбу можно есть во все дни, кроме двух — среда и пятница. Также 6 января можно использовать в блюдах растительное масло.

Исходя из этих рекомендаций, Главред решил собрать лучшие рецепты салатов, которые можно подать на Святвечер, тем, кто соблюдает пост, в частности, и с рыбой. Также собраны простые, но вкусные и непостные рецепты салатов на Рождество.

Постные салаты на Святвечер, лучшие рецепты

Овощной постный салат на Сочельник

Ингредиенты для приготовления овощного салата на Святвечер: половинка маленькой головки пекинской капусты, 1 большой помидор, 1 огурец, 1 болгарский перец, 4 столовые ложки консервированной кукурузы, красный сладкий лук (половинка луковицы) и петрушка, укроп, растительное масло, соль — по вкусу.

Как приготовить овощной постный салат на Святвечер

Нашинкуйте капусту, а перец, помидор и огурец порежьте на средние кубики. Лук разрежьте пополам и нарежьте тонкими полукольцами. Петрушку и укроп мелко нарежьте. Смешайте все порезанные ингредиенты, добавьте к ним консервированную кукурузу, растительное масло, соль и все перемешайте.

Постный салат на Сочельник с рыбой

Ингредиенты для приготовления салата с рыбой на Святвечер: банка консервированного лосося, большой помидор, половина авокадо, 50 грамм оливок, половина лимона и оливковое масло, соль — по вкусу.

Как приготовить постный салат на Сочельник с рыбой

Консервированный лосось переложите из банки в тарелку, слейте лишнюю жидкость и разберите рыбу на небольшие кусочки (если есть косточки — удалите). Помидоры и авокадо порежьте на небольшие дольки, а оливки — разрежьте пополам. Смешайте рыбу, помидоры, авокадо и оливки, добавьте соль, оливковое масло и выдавите в салат немного лимонного сока.

Фруктовый постный салат на Святвечер

Ингредиенты для приготовления фруктового постного салата: 2 апельсина, 2 мандарина, 3 киви, 1 гранат, 2 яблока, 1 большая груша, 3 ложки меда, половинка лимона.

Как приготовить фруктовый постный салат на Сочельник

Очистите фрукты от кожуры и все, кроме мандаринов и граната, нарежьте на небольшие кубики. Порезанные фрукты перемешайте. Добавьте в мед сок половины лимона и смешайте полученную заправку с нарезанными фруктами. Разберите мандарины на дольки и выложите возле бортиков миски, в которой будете подавать салат, а в центре миски разбросайте зерна граната.

Непостные салаты на Рождество, лучшие рецепты

Салат рождественский венок

Ингредиенты для приготовления салата рождественский венок: 200 граммов отваренного филе курицы или индейки, 150 граммов твердого сыра, 50 граммов грецких орехов, 20 граммов миндаля, 3 картофелины, 2 морковки, 3 яйца, пучок укропа, зерна половины граната и соль, майонез — по вкусу.

Как приготовить салат рождественский венок

Отварите картофель, морковь и яйца и натрите на крупной терке, но не смешивайте. Также на крупной терке натрите твердый сыр. Мелко порежьте филе и укроп, а гранат — разберите на зерна. Орехи измельчите до состояния мелкой крошки.

Для формирования салата возьмите плоскую большую тарелку и стакан. Поставьте стакан в центр тарелки дном вверх. Вокруг стакана выложите тертый картофель и смажьте его майонезом. Сверху положите порезанное филе, немного посолите и тоже смажьте майонезом.

Следующий слой — измельченные орехи. После орехов идет слой тертого сыра, его тоже нужно смазать майонезом. Потом выложите тертую морковь и смажьте ее майонезом, а на этот слой положите тертые яйца, также смажьте их майонезом и присыпьте салат укропом. На зелень выложите зерна граната. Отправьте салат на несколько часов в холодное место, чтобы он пропитался.

Варианты презентации салата рождественский венок

  • Вариант презентации салата рождественский венок Скриншот видео с youtube.com
  • Вариант презентации салата рождественский венок Скриншот видео с youtube.com
  • Вариант презентации салата рождественский венок Скриншот видео с youtube.com
  • Вариант презентации салата рождественский венок Скриншот видео с youtube.com
  • Вариант презентации салата рождественский венок Скриншот видео с youtube.com

Рождественский салат с индейкой

Ингредиенты для приготовления салата на Рождество: 200 граммов запеченного филе индейки или курицы, 100 граммов твердого сыра, 2 яйца, 1 свежий огурец, 1 помидор и соль, майонез — по вкусу.

Как приготовить салат на Рождество с индейкой

Мелко нарежьте филе, сыр и яйца натрите на крупной терке, но не смешивайте. Порежьте огурец нетолстыми кольцами, а помидор — ломтиками. Сформируйте салат: возьмите глубокую миску и выложите в нее слоями индейку, огурец, яйца, помидор, каждый слой смажьте майонезом. Сверху присыпьте салат тертым сыром. Поставьте блюдо на несколько часов в холодное место, чтобы оно пропиталось.

Из салата рождественский венок и рождественского салата можно сделать еще одно блюдо на праздник — салат рождественские свечи.

Салат рождественские свечи

Ингредиенты для приготовления салата рождественские свечи: 400 граммов салата с майонезом (не стоит использовать рыбные салаты и салаты с фруктами и сухофруктами), 1 красный болгарский перец, 3 желтых болгарских перца.

Как приготовить салат рождественские свечи

Очистите перцы от косточек и перегородок. Желтый перец разрежьте напополам и нафаршируйте половинки салатом. Из красного перца вырежьте фигурки в форме огонька свечи по количеству нафаршированных перцев и вставьте в салат по "огоньку".

Также салат рождественские свечи можно подавать в бокале и делать свечи из крабовых палочек.

Cалат рождественские свечи
Cалат рождественские свечи / youtube.com

Ранее Главред посоветовал, какие постные блюда можно приготовить на Сочельник и назвал варианты 12 блюд на Рождество. В меню на Святвечер, в частности, можно включить салаты, запеченный или вареный картофель и рыбу. 

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