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Великий пост 2021: главные ошибки в пост – чего нельзя делать

12 марта 2021, 05:28

Когда начинается Великий пост в 2021 году, сколько дней длится и как его соблюдать – узнал Главред.

Великий пост 2021 когда начинается и как соблюдать
Великий пост 2021: когда начинается и как соблюдать / 1zoom.ru

Великий пост 2021 начинается сразу после Масленицы, которая закончится уже в это воскресенье.

Это время не только физического воздержания в еде – но в первую очередь воздержания духовного. И многие верующие (особенно те, кто постится впервые) сталкиваются с трудностями и совершают досадные ошибки.

Главред выяснил, когда начинается Великий пост в 2021 году, сколько дней длится и как его соблюдать: как питаться, что нельзя делать и главные ошибки тех, кто желает соблюсти Великий пост.

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Когда начинается Великий пост 2021 и сколько дней длится

В 2021 году Великий пост стартует 15 марта. Завершится он 2 мая — на Пасху.

Многие считают, что Великий пост длится 40 дней – так как сам пост символизирует те 40 дней, что Мессия провел в пустыне, прежде чем приступить к выполнению своей великой миссии. Однако на самом деле Великий пост продолжается 49 дней (то есть семь недель).

При этом первая и последняя неделя поста – самые строгие.

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Великий пост 2021: как соблюдать

В Великий пост не едят блюд, в состав которых входят мясные и молочные продукты, яйца, а в отдельные дни и масло.

В первую и последнюю неделю Великого поста вкушать пищу можно лишь по вечерам, а обедать – только по выходным.

В остальное время календарь питания в Великий пост выглядит так:

  • в понедельник, среду и пятницу – кушать только холодную пищу, исключив из рациона подсолнечное масло;
  • во вторник и четверг – можно приготовить горячую еду, но тоже без подсолнечного масла;
  • по выходным – можно добавлять растительное масло, выпить немного вина.

Как рассказал настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, в первый раз срываются и нарушают уставы Великого поста практически все.

"Пост без молитвы – это не пост. Нужно в первую очередь простить своих ближних, молиться за них. В пост нужно ходить в храм… Если даже вы нарушили пост – не бойтесь. Покушали с утра – после обеда не кушайте. Не вошли в первую седмицу поста – спешите в другую. Пособоруйтесь в ваших храмах-обителях, попричащайтесь. Простите друг друга – чтобы достойно встретить Пасху Господню", – призвал митрополит Павел.

Он напомнил, что в Великий пост можно есть:

Кроме того, в Лазареву субботу (праздник накануне Вербного воскресенье) разрешается подавать на праздничный стол рыбную икру.

Также настоятель Киево-Печерской лавры призвал перед началом Великого поста посоветоваться с врачом, можно ли человеку поститься.

"Главное – старайтесь не "кушать" друг друга: не обижайте друг друга", – подчеркнул священник.

Что нельзя делать в Великий пост

В Великий пост под запретом ссоры, ругань и злоупотребление алкоголем.

Также не приветствуется любое излишество – как морального, так и физического плана: разгульное веселье, зависть, сплетни и прочее.

Что можно и нужно делать в Великий пост

В Великий пост предписывается посещать храм (особенно, чтобы хотя бы раз в месяц исповедоваться и причащаться) и молиться дома.

Молитва, исповедь и причастие — главные христианские традиции Великого поста.

Главные ошибки в Великий пост

  1. Многие воспринимают пост как диету – этакий христианский метод похудеть перед Пасхой. Это главная ошибка. Поститься в пост в первую очередь принято душой – а не телом. То есть главное – праведный настрой и благочестивые мысли.
  2. Если один раз нарушил пост – дальше можно и не поститься. Многие не выдерживают строгого соблюдения поста – и срываются. А после идут вразнос. Однако нарушение поста – не повод останавливаться. Священники в этом случае напоминают напутствие Христа: "Сколько раз падаешь – вставай".
  3. В Великий пост нельзя грешить. Это некорректное утверждение: грешить нельзя в любой день. Календарь церковных праздников не предусматривает ни одного дня в году, когда церковь благословляла бы грешное поведение. Есть праздники, когда нельзя веселиться (Страстная пятница, например), есть праздники, когда порицается уныние (та же Масленая седмица) – но грех (в том числе чревоугодие) порицается всегда.
  4. Нельзя поститься только в еде. Поведение тоже должно быть "постным": стоит исключить из своего времяпрепровождения сплетни, шумные гуляния, чрезмерное распитие алкоголя (хотя виноградное вино и считается постным продуктом) и т.д.
  5. Нельзя принуждать к посту или осуждать тех, кто отказывается блюсти пост. Это личное дело каждого и его собственный выбор – соблюдать ли пост. Есть разные жизненные обстоятельства, а судить имеет право лишь Господь.
  6. Не стоит относиться к еде как к источнику зла. Соблазн в душе – а не на прилавке. Просто пост – время для воспитания и укрепления воли. Наша добровольная жертва во имя Бога и в благодарность за Его заботу о нас.

Великий пост 2021: меню

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