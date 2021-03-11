Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания

Мы собрали для вас самые вкусные постные рецепты блюд, чтобы ваш Великий пост 2021 прошел безупречно.
Великий пост 2021 - это многодневная подготовка тела, души и духа к важнейшему событию христианского календаря - Светлому Христову Воскресению.
Во время Великого поста перед многими людьми встает задача, какие простые и вкусные постные блюда на каждый день можно приготовить без особых усилий и временных затрат.
Что можно и что нельзя есть в Великий пост
- нельзя есть любые животные продукты, кроме меда
- нельзя пить вино
- нельзя использовать растительное масло
- есть следует 1 раз в день
За весь Великий пост разрешено есть рыбу: в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим - 25 апреля).
Правда, без икры, которую можно употреблять лишь единожды - в Лазареву субботу (накануне Вербного Воскресения - 24 апреля).
Главред подготовил самые вкусные постные рецепты на Великий пост 2021.
Грибной суп с перловкой и картофелем
Вам понадобиться:
- 300-400 г свежих или замороженных грибов,
- 3 картофелины,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- 1/2 стакана перловой крупы,
- 1,5 л воды,
- 4-5 горошин перца,
- 2 лавровых листа,
- соль и молотый черный перец по вкусу,
- растительное масло,
- зелень укропа или петрушки.
Перловую крупу хорошо промыть, выложить в миску, залить водой и оставить примерно на 30 минут. После этого отварить до полуготовности и промыть. Вскипятить воду в кастрюле. Добавить нарезанные на кусочки грибы и перловку. Довести до кипения и добавить нарезанный кубиками картофель.
На сковороде обжарить мелко нарезанные лук и морковь до золотистого цвета, слегка посолив. Через 10-15 минут после добавления в суп картофеля добавить зажарку вместе с лавровым листом и душистым перцем.
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Варить еще 5-7 минут или больше, пока перловка не достигнет желаемой консистенции.
Готовый суп посолить и поперчить по вкусу, посыпать мелко нарезанной зеленью, накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей на стол.
Постные котлеты из чечевицы с грибами
Вам понадобится:
- 200 г чечевицы,
- 300 г шампиньонов,
- 1 луковица,
- 3 зубчика чеснока,
- панировочные сухари,
- соль,
- молотый черный перец и специи по вкусу,
- растительное масло.
Промытую чечевицу выложить в миску, залить водой и замочить на ночь. С утра отварить до готовности.
На сковороде обжарить мелко нарезанный лук с нарезанными пластинками грибами в течение 5-7 минут. После этого с помощью блендера измельчить чечевицу и грибы с луком.
В полученную массу добавить измельченный или пропущенный через пресс чеснок, 2-3 столовые ложки панировочных сухарей, соль, молотый черный перец и специи по вкусу.
Сформировать небольшие котлеты круглой или продолговатой формы, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить в растительном масле с двух сторон до румяного цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Постный салат Оливье
Вам понадобится:
- скумбрия - 1 шт,
- картофель - 2 шт,
- морковь - 2 шт,
- огурцы маринованные - 2 шт,
- консервированный зеленый горошек - 50 г,
- укроп - 1 пучок,
- растительное масло - 2-3 ст. л.,
- соль.
Картофель и морковь отварить, остудить и очистить. В миску нарезать кубиками картофель и морковь.
Добавить кубиками нерезаные огурцы и горошек.
Рыбу очистить от внутренностей, удалить плавники и голову, очистить от мелких костей и кожи. Нарезать филе скумбрий кубиками и выложить в миску к овощам.
Добавить масло и мелко нашинкованный укроп. Солить по желанию.
Хорошо перемешать и дать настояться 15-20 минут.
Тушеная капуста с фасолью
Вам понадобиться:
- фасоль красная - 200 г,
- капуста белокочанная - 200 г,
- луковица - 1 шт,
- растительное масло - 2 ст. л.,
- томатная паста - 2 ст. л.,
- зелень - 1 пучок,
- сахар - 1 щепотка,
- соль.
Фасоль замочить в холодной воде на ночь, отварить до готовности.
Капусту нашинковать. На сковороде с растительным масло обжарить мелко нашинкованный лук.
Добавить нашинкованную капусту и обжаривать на среднем огне 10-12 минут, помешивая.
Добавить томатную пасту, соль и сахар, следом добавить фасоль.
Посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки и хорошо перемешать.
Выложить на блюдо и посыпать зеленью по вкусу.