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Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания

11 марта 2021, 18:21

Мы собрали для вас самые вкусные постные рецепты блюд, чтобы ваш Великий пост 2021 прошел безупречно.

Что приготовить на Великий пост / goodfon.ru

Великий пост 2021 - это многодневная подготовка тела, души и духа к важнейшему событию христианского календаря - Светлому Христову Воскресению.

Во время Великого поста перед многими людьми встает задача, какие простые и вкусные постные блюда на каждый день можно приготовить без особых усилий и временных затрат.

Что можно и что нельзя есть в Великий пост

  • нельзя есть любые животные продукты, кроме меда
  • нельзя пить вино
  • нельзя использовать растительное масло
  • есть следует 1 раз в день

За весь Великий пост разрешено есть рыбу: в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим - 25 апреля).

Правда, без икры, которую можно употреблять лишь единожды - в Лазареву субботу (накануне Вербного Воскресения - 24 апреля).

Главред подготовил самые вкусные постные рецепты на Великий пост 2021.

Грибной суп с перловкой и картофелем

Вам понадобиться:

  • 300-400 г свежих или замороженных грибов,
  • 3 картофелины,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 1/2 стакана перловой крупы,
  • 1,5 л воды,
  • 4-5 горошин перца,
  • 2 лавровых листа,
  • соль и молотый черный перец по вкусу,
  • растительное масло,
  • зелень укропа или петрушки.

Перловую крупу хорошо промыть, выложить в миску, залить водой и оставить примерно на 30 минут. После этого отварить до полуготовности и промыть. Вскипятить воду в кастрюле. Добавить нарезанные на кусочки грибы и перловку. Довести до кипения и добавить нарезанный кубиками картофель.

На сковороде обжарить мелко нарезанные лук и морковь до золотистого цвета, слегка посолив. Через 10-15 минут после добавления в суп картофеля добавить зажарку вместе с лавровым листом и душистым перцем.

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Варить еще 5-7 минут или больше, пока перловка не достигнет желаемой консистенции.

Готовый суп посолить и поперчить по вкусу, посыпать мелко нарезанной зеленью, накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей на стол.

Постные котлеты из чечевицы с грибами

Постное меню - вкусные рецепты / pinterest.com

Вам понадобится:

  • 200 г чечевицы,
  • 300 г шампиньонов,
  • 1 луковица,
  • 3 зубчика чеснока,
  • панировочные сухари,
  • соль,
  • молотый черный перец и специи по вкусу,
  • растительное масло.

Промытую чечевицу выложить в миску, залить водой и замочить на ночь. С утра отварить до готовности.

На сковороде обжарить мелко нарезанный лук с нарезанными пластинками грибами в течение 5-7 минут. После этого с помощью блендера измельчить чечевицу и грибы с луком.

В полученную массу добавить измельченный или пропущенный через пресс чеснок, 2-3 столовые ложки панировочных сухарей, соль, молотый черный перец и специи по вкусу.

Сформировать небольшие котлеты круглой или продолговатой формы, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить в растительном масле с двух сторон до румяного цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Постный салат Оливье

Вам понадобится:

  • скумбрия - 1 шт,
  • картофель - 2 шт,
  • морковь - 2 шт,
  • огурцы маринованные - 2 шт,
  • консервированный зеленый горошек - 50 г,
  • укроп - 1 пучок,
  • растительное масло - 2-3 ст. л.,
  • соль.

Картофель и морковь отварить, остудить и очистить. В миску нарезать кубиками картофель и морковь.

Добавить кубиками нерезаные огурцы и горошек.

Рыбу очистить от внутренностей, удалить плавники и голову, очистить от мелких костей и кожи. Нарезать филе скумбрий кубиками и выложить в миску к овощам.

Добавить масло и мелко нашинкованный укроп. Солить по желанию.

Хорошо перемешать и дать настояться 15-20 минут.

Тушеная капуста с фасолью

Вам понадобиться:

  • фасоль красная - 200 г,
  • капуста белокочанная - 200 г,
  • луковица - 1 шт,
  • растительное масло - 2 ст. л.,
  • томатная паста - 2 ст. л.,
  • зелень - 1 пучок,
  • сахар - 1 щепотка,
  • соль.

Фасоль замочить в холодной воде на ночь, отварить до готовности.

Капусту нашинковать. На сковороде с растительным масло обжарить мелко нашинкованный лук.

Добавить нашинкованную капусту и обжаривать на среднем огне 10-12 минут, помешивая.

Добавить томатную пасту, соль и сахар, следом добавить фасоль.

Посыпать мелко нашинкованной зеленью петрушки и хорошо перемешать.

Выложить на блюдо и посыпать зеленью по вкусу.

Великий пост рецепты
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