УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Лазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньги

10 апреля 2020, 14:12

Лазарева суббота 2020: что можно кушать и какая молитва читается на вербу дома в условиях карантина, приметы и запреты – в нашем материале.

Лазарева суббота 2020 – молитвы и заговоры на деньги, любовь, здоровье
Лазарева суббота 2020 – молитвы и заговоры на деньги, любовь, здоровье / 1zoom.ru

Лазарева суббота в 2020 году выпала на 11 апреля.

В этот день разрешается послабление Великого поста 2020. И именно с вечера Лазаревой субботы надо освящать вербу на Вербное воскресенье 2020 – правда, в условиях карантина делать это придется дома.

Лазарева суббота 2020 – что можно кушать и как освятить вербу на Вербное воскресенье дома в условиях карантина, приметы и запреты праздника – в материале Главреда.

  1. Лазарева суббота 2020 – что можно кушать
  2. Молитва на освящение вербы
  3. Служба Лазаревой субботы
  4. Лазарева суббота – заговоры на здоровье, деньги и замужество
  5. Лазарева суббота – что категорически нельзя делать, приметы

Лазарева суббота 2020 – что можно кушать

В Лазареву субботу можно есть икру (но не саму рыбу), при приготовлении блюд использовать растительное масло, а за ужином выпить немного красного вина.

При этом в Лазареву субботу категорически нельзя переедать (это грех чревоугодия) и напиваться.

Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать

Молитва на освящение вербы

Освящение верб всегда совершается на всенощном бдении в ночь с субботы на воскресенье – то есть на вечерней службе накануне праздника Вербное воскресенье 2020. В некоторых храмах повторное окропление бывает еще в само воскресенье – уже после литургии.

Именно освященную вербу используют в заговорах на укрепление здоровья и привлечение денег.

При освящении верб читается молитва:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Если в доме осталась святая вода с предыдущих праздников (например, с Крещения), то можно еще окропить вербу святой водой. Но в целом верба освящается благодатью Духа Святого, то есть молитвой – вода тут лишь дополнение.

Есть также молитва на благословение ветвей пальмовых и других деревьев в Вербное воскресение – для тех, кто по какой-то причине не может освятить вербу в субботу:

Читайте такжеЛазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки"Господи Боже наш, Восседающий на херувимах! Ты воздвиг Силу — Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он Своим крестом, погребением и воскресением спас мир. И когда Он, явившись для этого, шел в Иерусалим на добровольные страдания, то народ, пребывавший во тьме и смертном мраке, взявши пальмовые и других деревьев ветви, как символы жизни, возвещал ими о воскресении. О, Владыка, Ты Сам сохрани и сбереги и нас, подобно им носящих в руках в этот предпраздничный день пальмовые и других деревьев ветви; и, сохраняя нас, удостой, чтобы мы с пением духовных песней и песнопений, как и те народы и дети, воспевающие Тебе "Осанна", встретили Тридневное Животворящее Воскресение во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь".

Служба Лазаревой субботы

Лазарева суббота – заговоры на здоровье, деньги и замужество

Лазарева суббота – время не только молитв, многие молитвы считаются заговорами – в первую очередь на здоровье.

Самый популярный – это специальный заговор на исцеление, он трижды читается в Лазареву субботу после прочтения Отче наш:

Лазарева суббота. Икона и молитва
Лазарева суббота. Икона и молитва / Коллаж Главреда

Есть и народный заговор на свежесорванные ветки вербына здоровье и деньги – ими хлещут друг друга, повторяя: "Бьем, чтобы ты был здоровым" или "Верба хлёст, бей до слез!". Считается, что такой ритуал заодно добавляет и денег в кошелек.

Другой заговор на деньги читается над монеткой: "Перед Пасхой святой Марья ходила Святых о достатке просила, а Святой тот богатство всем послал и нам пошлет" – после чего монету хранят в кошельке, пока не придут большие денежные поступления.

Третий способ привлечь деньги в свою жизнь – прочесть Отче Наш, держа вербу в левой руке, а правой после молитвы трижды перекреститься и попросить Бога о материальном благополучии (своими словами).

Заговор на исцеления от неизвестной болезни в Лазареву субботу необходимо читать с верой и смирением:

"От Адама к Еве, от Евы к ее детям, от детей к ее внукам и правнукам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во черном лесу черная изба, в черной избе гроб стоит, в том гробу покойник лежит. Его не собирают, его не одевают, его не хоронят, не отпевают, крышкою гроб не закрывают, гвоздями не забивают. Встану к покойнику правым плечом, поверну головушку к нему лицом. Богу о его душе помолюсь И низехонько поклонюсь: забери с меня мои хвори, убери с меня мои боли. Я (имя) в храм Божий пойду, за тебя, покойник, свечку зажгу. Тебе от Бога прощение, а мне от хвороб избавление. Помяну тебя за упокой, а за то мне, здравие и покой. Губы. Зубы. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь".

Обряд на замужество в Лазареву субботу – девушке надо примерить свадебное платье, покрасоваться в таком наряде перед зеркалом, а затем показаться родителям.

Лазарева суббота – что категорически нельзя делать, приметы

В Лазареву субботу можно причащаться, исповедоваться и даже стричься (церковь этого не возбраняет) – но в то же время у праздника есть и ряд запретов:

  • делать домашнюю работу;
  • сквернословить и ссориться;
  • проводить день в унынии;
  • топтать крошки с праздничного стола – к дурным новостям.

Приметы 11 апреля на погоду: если гуси летят высоко – к паводкам весной, низко – осенью мало дождей будет.

Лазарева суббота православие праздник традиции приметы молитвы заговоры
Сейчас вы просматриваете новость «Лазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньги». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:11
Пасхальная корзина 2020 подорожала – сколько придется вывернуть из карманов
14:59
Ветер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет Видео
14:34
Ашан, АТБ, Metro и другие – как заказать еду на дом из магазинов?
14:25
"Умереть не страшно?": Мы никуда не денемся от коронавируса – эксперт
14:15
Николай Басков сдал анализы на коронавирус Видео
14:12
Лазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньги Видео
13:49
Черновол светит пожизненное: экс-нардеп ответила на обвинения Видео
13:02
Apple TV plus стал бесплатным - что посмотреть на Apple дома Видео
12:51
Новое внеочередное заседание Рады: Разумков назвал дату
12:42
"Нужен напалм": скандальной Черновол вручили подозрение в убийстве Фото Видео
12:42
"Не платят налогов" - Андрей Разин раскрыл доходы Пугачевой, Галкина и Киркорова
12:37
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 10 апреля
12:16
Три города Украины могут ввести комендантский час: кому не повезет Видео
12:06
"Мамка зажигает": Mamarika топлес занялась сексом на камеру
11:55
"Мишка Антарктический": педагог ответила на обвинения в ошибке Видео
11:32
Харви Вайнштейн вылечил коронавирус
11:19
День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки
11:18
Запрет на российские соцсети в Украине: стала известна судьба Вконтакте и Одноклассников
11:15
Густой дым и мощное пламя: в Киеве посреди жилых домов возник сильный пожар Видео
11:10
Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение Видео
10:59
Можно бежать в обменник: аналитик пообещал падение курса доллара
10:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто встретит близкую душу
10:50
В Киеве полиция жестко "спаковала" группу активистов, опубликовано скандальное видео Видео
10:43
Стильный маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
10:24
"Уголовное преступление": Комаровский предупредил о рисках при лечении коронавируса
10:14
Эпидемиолог предложил продлить карантин в Украине: названы сроки
10:01
От украинской медицины почти ничего не осталось? мнение
09:42
Сотни новых случаев и еще больше жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19
09:25
Жуткая мутация коронавируса: медики предупредили о новой опасности
09:04
Новый ляп в онлайн-уроках: школьников учат роликом с ошибкой Видео
09:02
Отмирают целые участки важного органа: ученый напугал жуткими последствиями COVID-19
08:55
Зеленский сломался и больше не хочет быть реформатором мнение
08:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 апреля: пагубная болтовня и карьерная победа Видео
08:29
Громкое обвинение в убийстве: к скандальному экс-нардепу Черновол пришли с обыском Фото
08:17
"Доколе будем сидеть в четырех стенах?": Аваков дал прогноз, когда карантин в Украине закончится
08:02
Как организовать аджарское застолье на карантине новости компании
08:01
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
07:59
Где найти подработку на карантине
07:45
Как коронавирус передается в магазине: ученые на видео показали, в чем опасность Видео
07:30
Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать Видео
07:14
Новое продление карантина: инфекционист сказал, сколько еще украинцам придется сидеть дома
06:55
Порошенко лучше сядет, чем распрощается с деньгами мнение
06:40
Астролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря поста
06:22
"Дыра на десятки миллиардов": эксперт объяснил, чем грозит экономике продление карантина
05:54
В моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фото Фото
04:30
Эксперты назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка
04:10
Коронавирус в Украине: эксперт предупредил о мощной второй волне Видео
04:01
Названы самые полезные консервы
02:52
Что делать, чтобы деньги водились и что нельзя хранить в кошельке Видео
02:32
Надежда Бабкина находится в инфекционном боксе - подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять