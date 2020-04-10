Лазарева суббота – как подготовиться и как заговорить вербу на деньги

Лазарева суббота 2020 – молитвы и заговоры на деньги, любовь, здоровье / 1zoom.ru

Лазарева суббота в 2020 году выпала на 11 апреля.

В этот день разрешается послабление Великого поста 2020. И именно с вечера Лазаревой субботы надо освящать вербу на Вербное воскресенье 2020 – правда, в условиях карантина делать это придется дома.

Лазарева суббота 2020 – что можно кушать и как освятить вербу на Вербное воскресенье дома в условиях карантина, приметы и запреты праздника – в материале Главреда.

В Лазареву субботу можно есть икру (но не саму рыбу), при приготовлении блюд использовать растительное масло, а за ужином выпить немного красного вина.

При этом в Лазареву субботу категорически нельзя переедать (это грех чревоугодия) и напиваться.

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Освящение верб всегда совершается на всенощном бдении в ночь с субботы на воскресенье – то есть на вечерней службе накануне праздника Вербное воскресенье 2020. В некоторых храмах повторное окропление бывает еще в само воскресенье – уже после литургии.

Именно освященную вербу используют в заговорах на укрепление здоровья и привлечение денег.

При освящении верб читается молитва:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Если в доме осталась святая вода с предыдущих праздников (например, с Крещения), то можно еще окропить вербу святой водой. Но в целом верба освящается благодатью Духа Святого, то есть молитвой – вода тут лишь дополнение.

Есть также молитва на благословение ветвей пальмовых и других деревьев в Вербное воскресение – для тех, кто по какой-то причине не может освятить вербу в субботу:

Читайте такжеЛазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки"Господи Боже наш, Восседающий на херувимах! Ты воздвиг Силу — Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он Своим крестом, погребением и воскресением спас мир. И когда Он, явившись для этого, шел в Иерусалим на добровольные страдания, то народ, пребывавший во тьме и смертном мраке, взявши пальмовые и других деревьев ветви, как символы жизни, возвещал ими о воскресении. О, Владыка, Ты Сам сохрани и сбереги и нас, подобно им носящих в руках в этот предпраздничный день пальмовые и других деревьев ветви; и, сохраняя нас, удостой, чтобы мы с пением духовных песней и песнопений, как и те народы и дети, воспевающие Тебе "Осанна", встретили Тридневное Животворящее Воскресение во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь".

Лазарева суббота – время не только молитв, многие молитвы считаются заговорами – в первую очередь на здоровье.

Самый популярный – это специальный заговор на исцеление, он трижды читается в Лазареву субботу после прочтения Отче наш:

Лазарева суббота. Икона и молитва / Коллаж Главреда

Есть и народный заговор на свежесорванные ветки вербына здоровье и деньги – ими хлещут друг друга, повторяя: "Бьем, чтобы ты был здоровым" или "Верба хлёст, бей до слез!". Считается, что такой ритуал заодно добавляет и денег в кошелек.

Другой заговор на деньги читается над монеткой: "Перед Пасхой святой Марья ходила Святых о достатке просила, а Святой тот богатство всем послал и нам пошлет" – после чего монету хранят в кошельке, пока не придут большие денежные поступления.

Третий способ привлечь деньги в свою жизнь – прочесть Отче Наш, держа вербу в левой руке, а правой после молитвы трижды перекреститься и попросить Бога о материальном благополучии (своими словами).

Заговор на исцеления от неизвестной болезни в Лазареву субботу необходимо читать с верой и смирением:

"От Адама к Еве, от Евы к ее детям, от детей к ее внукам и правнукам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во черном лесу черная изба, в черной избе гроб стоит, в том гробу покойник лежит. Его не собирают, его не одевают, его не хоронят, не отпевают, крышкою гроб не закрывают, гвоздями не забивают. Встану к покойнику правым плечом, поверну головушку к нему лицом. Богу о его душе помолюсь И низехонько поклонюсь: забери с меня мои хвори, убери с меня мои боли. Я (имя) в храм Божий пойду, за тебя, покойник, свечку зажгу. Тебе от Бога прощение, а мне от хвороб избавление. Помяну тебя за упокой, а за то мне, здравие и покой. Губы. Зубы. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь".

Обряд на замужество в Лазареву субботу – девушке надо примерить свадебное платье, покрасоваться в таком наряде перед зеркалом, а затем показаться родителям.

В Лазареву субботу можно причащаться, исповедоваться и даже стричься (церковь этого не возбраняет) – но в то же время у праздника есть и ряд запретов:

делать домашнюю работу;

сквернословить и ссориться;

проводить день в унынии;

топтать крошки с праздничного стола – к дурным новостям.

Приметы 11 апреля на погоду: если гуси летят высоко – к паводкам весной, низко – осенью мало дождей будет.