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Невероятный хумус — простой и классический рецепт

27 января 2021, 17:10

Приготовить хумус дома, как вариант одной из вкусной закуски, будет очень просто.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Калорийность Калорийность 166 ккал
Кухня Кухня Арабская
Хумус приготовить очень просто / aboutfood

Хумус — это обычная и простая в приготовлении закуска, основным ингредиентом которой является нутовое пюре.

Это довольно легкое блюдо, оно еще и имеет огромную пользу для здоровья. Вещества, которые содержит нут, защищает клетки от повреждений, которые могут вызвать рак. Нут также улучшает состояние костей, мышц, кожи и крови из-за высокого содержания белка. Пюре хумуса может быть однородным или с небольшими комочками.

Хумус калорийность. Если вы добавите в хумус тахини (кунжутная паста) он получится более калорийным, если сделаете классический рецепт хумуса из нута - то закуска будет менее калорийной.

Хумус — польза для человека. Закуска содержит массу нужных для организма микроэлементов и аминокислот: кальций, магний, клетчатка, фосфор, цинк. Витамины: A, B, E, C, растительные жиры и белки. При этом блюдо имеет низкий гликемический индекс. В результате это позволяет выровнять уровень сахара в крови и удержаться от неожиданных и вредных для организма перекусов.

Главред расскажет, как приготовить хумус быстро и главное вкусно.

Хумус из нута — простой рецепт

Вам понадобится:

  • Нут - 350 г;
  • Кунжутная паста (тхина) - 2 ст. ложки;
  • Сок лимонный - 80 мл;
  • Чеснок - 3 зубчика;
  • Соль - 1 ч. ложка;
  • Зира - 1/2 ч. ложки;
  • Масло оливковое - 200 мл;
  • Паприка острая или сладкая - для украшения.

Замочить 350 г нута в горячей воде. Через 12 часов промыть и отварить в течение трех часов. Очистить нут от оболочек.

Очищенный нут измельчаем блендером, понемногу доливая отвар. Должно получиться по консистенции как жидкая сметана.

Как отварить нут для хумуса / diet-health

Добавляем по вкусу тахину. Можно кунжутную пасту не добавлять. Продолжаем перемешивать или взбивать ручным блендером.

Из специй сразу бросаем сушенный чеснок, столовую ложку паприки, чайную - острого перца и зиры, на кончике ножа мускатного ореха и сушеной петрушки.

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Позже добавляем лимонный сок и оливковое масло, оно придаст хумусу из нута приятный аромат и вкус. Взбиваем еще 2 минуты.

В результате получилась большая 700 мл банка. В холодильнике домашний хумус хранится несколько дней.

Хумус — классический рецепт

Вам понадобится:

  • Нут - 1 стакан;
  • Кунжутная паста;
  • Лимонный сок – 2 ч. л.;
  • Чеснок - 2-3 зубчика или (по вкусу);
  • Оливковое масло – для подачи;
  • Специи - по вкусу;
  • Соль - по вкусу.

Хумус — это пюре-образная закуска из нута и специй. Традиционно в состав хумуса входят кунжутная паста, острые перцы, ароматные специи, чеснок и возможны разные сочетания.

С чем едят хумус - с хлебом, лавашом, питой. Подают хумус к свежим овощам или запеченным, с сыром фета и к мясным блюдам.

Хумус будет отличной закуской к праздничному столу

Итак, классический рецепт хумуса из нута. Предварительно замачиваем наш нут, замет варим его до готовности.

Затем соедините готовый нут, чеснок, кунжутную пасту, или измельченные кунжутные семена, специи, лимонный сок, соль и по желанию немного воды, в котором варился нут.

Измельчите ингредиенты блендером в однородную массу. Можно в хумус добавить немного больше воды, в которой варился нут, тогда он будет более нежным.

Подавайте классический хумус из нута, приготовленный в домашних условиях, полив оливковым маслом и посыпав кунжутом или другими специями и травами.

А еще готовят хумус из гороха, и хумус из фасоли. Рецепт очень прост. Горох или фасоль замачиваем, и отвариваем до готовности. А дальше добавляем все ингридиенты, которые добавляли в классический рецепт хумуса.

Приятного аппетита!

Как приготовить хумус - видеорецепт:

рецепт закуски
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