Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням

Главред рассказывает, когда будет Масленица в 2021 году, как отмечать Масленичную неделю по дням: традиции, что готовить, что нельзя делать и другие обычаи.
Масленица – праздник радостный, шумный и вкусный.
А еще Масленица в 2021 году выпала на март, так что и Международный женский день 8 Марта встречать будем с блинами.
Главред разобрался, когда начинается Масленица в 2021 году, как отмечать Масленичную неделю по дням: какие есть традиции, что готовить, что нельзя делать и другие обычаи.
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Масленица 2021 – какого числа дата
Масленичная неделя в этом году начинается с 8 марта (того самого Международного женского дня). А сама Масленица 2021 празднуется в Украине, России и других православных странах 14 марта. Это всегда воскресенье.
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Масленица – что делают: что едят и что готовить
Масленица – праздник языческий. Но с приходом христианства на Руси Масленичная неделя стала подготовкой к Великому посту (он в 2021 году начнется с 15 марта, сразу после Масленицы).
Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияУже во время Масленичной недели нельзя есть мясо – но еще можно и нужно есть сыры, творог и другие молочные продукты. Отсюда и второе название Масленицы – Сырная седмица. Еще говорят: Мясопустная неделя, Молочная неделя, Объедуха или Поползуха (так как дата Масленицы всё время сдвигается).
Первые три дня недели посвящают уборке и другим домашним делам. Остаток недели – стараются навеселиться вдосталь перед Великим постом, ходят в гости и устраивают гуляния.
- Встреча – первый день Масленичной недели: первый блин отдают беднякам на помин душ усопших родственников, ходят в гости к сватам.
Тем, кто готовит блины – рецепт на воде пригодится:
- Заигрыш – молодежь устраивала негласные смотрины, парни выбирали себе пару, да и девушки от них не отставали.
Парни любят блины посытнее – им подойдет рецепт блинов на молоке с картошкой и зеленью:
- Лакомка – в среду теща угощает блинами зятя. Считается, что чем вкуснее угощение в этот день, тем лучше будут отношения невестки с родней мужа.
Можно смело выбирать блины с мясом – рецепт дарит Егор Гордеев:
- Разгул – в четверг стартует Широкая Масленица. Это время уличных увеселений с хороводами, снежными баталиями, шуточными кулачными боями и пр.
После таких игр хорошо бы подкрепиться. Блины с начинкой (рецепт от Руслана Сеничкина) – отличный вариант.
- Тещины вечерки – это ответный визит тещи к зятю. Зачастую с собою теща приводила и своих закадычных подруг – похвастаться зятем.
Мужчины – народ ленивый. Им лучше всего подойдут блины, чтоб простой рецепт:
- Золовкины посиделки – в субботу принято устраивать застолья с сестрами и родственницами мужа: и посплетничать, и вкусно перекусить.
У девушек принято следить за фигурой, так что их вариант – низкокалорийные блины. Какие блины есть, чтоб не толстеть – пояснил диетолог Александр Кущ:
- Проводы или Прощеное воскресенье – это заговенье перед Великим постом (последний день, когда еще можно есть пищу животного происхождения).
Всю праздничную еду нужно доесть. И, конечно, попросить у всех прощения. "Бог простит, и я прощаю", – принято отвечать на такие просьбы.
В этот день нужно тщательно перемыть всю посуду, чтоб постные блюда на следующий день готовить уже в чистой утвари. И самому тщательно выкупаться – уже вечером.
Для проводов Масленицы отлично подойдут блины – рецепт на кефире:
Масленица – что нельзя делать
- Работать по дому во время Широкой Масленицы – только первые три дня.
- Венчаться – только узаконить отношения в ЗАГСе.
- Отказывать в приеме гостям.
- Грустить, проводить время в одиночестве.
- Переедать. В Масленичную неделю поддаться греху чревоугодия особенно легко – но грехом он от этого быть не перестает.