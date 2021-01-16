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Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням

16 января 2021, 00:19

Главред рассказывает, когда будет Масленица в 2021 году, как отмечать Масленичную неделю по дням: традиции, что готовить, что нельзя делать и другие обычаи.

Когда будет Масленица в 2021 году и про какие традиции стоит помнить
Когда будет Масленица в 2021 году и про какие традиции стоит помнить / 1zoom.ru

Масленица – праздник радостный, шумный и вкусный.

А еще Масленица в 2021 году выпала на март, так что и Международный женский день 8 Марта встречать будем с блинами.

Главред разобрался, когда начинается Масленица в 2021 году, как отмечать Масленичную неделю по дням: какие есть традиции, что готовить, что нельзя делать и другие обычаи.

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Масленица 2021 – какого числа дата

Масленичная неделя в этом году начинается с 8 марта (того самого Международного женского дня). А сама Масленица 2021 празднуется в Украине, России и других православных странах 14 марта. Это всегда воскресенье.

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Масленица – что делают: что едят и что готовить

Масленица – праздник языческий. Но с приходом христианства на Руси Масленичная неделя стала подготовкой к Великому посту (он в 2021 году начнется с 15 марта, сразу после Масленицы).

Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияУже во время Масленичной недели нельзя есть мясо – но еще можно и нужно есть сыры, творог и другие молочные продукты. Отсюда и второе название Масленицы – Сырная седмица. Еще говорят: Мясопустная неделя, Молочная неделя, Объедуха или Поползуха (так как дата Масленицы всё время сдвигается).

Первые три дня недели посвящают уборке и другим домашним делам. Остаток недели – стараются навеселиться вдосталь перед Великим постом, ходят в гости и устраивают гуляния.

  • Встреча – первый день Масленичной недели: первый блин отдают беднякам на помин душ усопших родственников, ходят в гости к сватам.

Тем, кто готовит блины – рецепт на воде пригодится:

  • Заигрыш – молодежь устраивала негласные смотрины, парни выбирали себе пару, да и девушки от них не отставали.

Парни любят блины посытнее – им подойдет рецепт блинов на молоке с картошкой и зеленью:

  • Лакомка – в среду теща угощает блинами зятя. Считается, что чем вкуснее угощение в этот день, тем лучше будут отношения невестки с родней мужа.

Можно смело выбирать блины с мясом – рецепт дарит Егор Гордеев:

  • Разгул – в четверг стартует Широкая Масленица. Это время уличных увеселений с хороводами, снежными баталиями, шуточными кулачными боями и пр.

После таких игр хорошо бы подкрепиться. Блины с начинкой (рецепт от Руслана Сеничкина) – отличный вариант.

  • Тещины вечерки – это ответный визит тещи к зятю. Зачастую с собою теща приводила и своих закадычных подруг – похвастаться зятем.

Мужчины – народ ленивый. Им лучше всего подойдут блины, чтоб простой рецепт:

  • Золовкины посиделки – в субботу принято устраивать застолья с сестрами и родственницами мужа: и посплетничать, и вкусно перекусить.

У девушек принято следить за фигурой, так что их вариант – низкокалорийные блины. Какие блины есть, чтоб не толстеть – пояснил диетолог Александр Кущ:

  • Проводы или Прощеное воскресенье – это заговенье перед Великим постом (последний день, когда еще можно есть пищу животного происхождения).

Всю праздничную еду нужно доесть. И, конечно, попросить у всех прощения. "Бог простит, и я прощаю", – принято отвечать на такие просьбы.

В этот день нужно тщательно перемыть всю посуду, чтоб постные блюда на следующий день готовить уже в чистой утвари. И самому тщательно выкупаться – уже вечером.

Для проводов Масленицы отлично подойдут блины – рецепт на кефире:

Масленица – что нельзя делать

  • Работать по дому во время Широкой Масленицы – только первые три дня.
  • Венчаться – только узаконить отношения в ЗАГСе.
  • Отказывать в приеме гостям.
  • Грустить, проводить время в одиночестве.
  • Переедать. В Масленичную неделю поддаться греху чревоугодия особенно легко – но грехом он от этого быть не перестает.
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