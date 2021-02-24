Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение

Прощеное воскресенье 2021: дата и какие слова говорить / 1zoom.ru

Прощеное воскресенье празднуется каждый год в разные даты – но это всегда преддверие Великого поста, чтобы верующие могли войти в пост с очистившейся совестью, с покаянием и без груза на сердце.

Прощеное воскресенье в 2021 году отмечается 14 марта (Прощеное воскресение в 2022 году пройдет 6 марта). Это последний день Масленичной недели.

Прощеное воскресенье 2021 – традиции

На Масленицу уже не принято есть мясо. А Прощеное воскресенье – это не только день, когда нужно просить у всех прощения (то есть время очищения души), но и время очищения жилища накануне Великого поста.

Читайте такжеМасленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по днямТяжелая работа под запретом – но подготовка к Великому посту идет полным ходом. В этот день принято перемывать всю посуду в доме – чтобы на следующий день готовить постные блюда уже в чистой посуде.

Впрочем, уборкой занимаются вечером – а с самого утра в Прощеное воскресенье просят прощения у родных и знакомых – лично, по телефону или с помощью смс. Обычно даже не уточняют – за что именно просят прощения: считается, что человек и сам вспомнит, за что он в обиде на ближнего. Хотя мысленно стоит всё же попытаться конкретизировать свои грехи – и непременно нужно искренне в них покаяться.

Как правильно просить прощение в Прощеное воскресенье и что нужно отвечать в день прощения

В первую очередь прощения в Прощеное воскресенье просят у Господа. Потом начинают просить прощения у тех, кто ниже по статусу, кто зависим от человека (например, начальник – у подчиненного).

Читайте такжеКогда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдатьКакие слова говорить в Прощеное воскресенье? Самый простой и верный вариант: "Прости меня". Кто-то при этом добавляет: "за всё", кто-то – "пожалуйста". Главное – не точность формулировки, а душевный порыв и искреннее желание покаяться и не совершать подобных прегрешений впредь.

Как отвечать в Прощеное воскресенье на "Прости меня"? Канонический вариант: "Бог простит, и я прощаю". Но иногда можно ответить: "Мне тебя прощать не за что" (если человек действительно так считает) – чтобы лишний раз не поминать имя Господа всуе.

При этом в некоторых регионах просить прощения принято трижды – и, соответственно, трижды отвечать (как с приветствием "Христов воскрес!" – "Воистину воскрес" на Пасху).

Нужно ли прощать в Прощеное воскресенье

Человеческая натура несовершенна. Это Господь в состоянии простить любой грех – если человек покается искренне. А вот в человеческом сердце обида может быть слишком велика. Или просто слишком свежей, не остыл еще человек, не отошел.

Читайте такжеКогда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметыВ этом случае, чтобы не впасть в грех лицемерия, лучше ответить только: "Бог простит" – не уточняя, что сам ответчик пока простить не готов. Или даже честно добавив, что сам ответчик простить пока не в состоянии – по немощи духе. Но в то же время ответчик желает Божьего прощения своему обидчику. Однако в этом случае и самому придется каяться – за гордыню и неспособность простить.

Ведь важно понимать, что слова "Бог простит" означают, что человек и не имеет права судить других людей – ведь он такой же грешник, как и остальные. В этом вся суть христианского прощения.

Прощеное воскресенье – что нельзя делать

В Прощеное воскресенье нельзя:

лицемерить;

ругаться и провоцировать ссоры;

отказывать в прощении и в помощи;

заниматься грязной работой: стирку и мытье полов, например, стоит отложить или устроить накануне.

Прощеное воскресенье – что нужно делать