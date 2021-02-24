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Тепла ждать еще долго: синоптик спрогнозировал аномальный март в Украине

24 февраля 2021, 19:36
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Горбань рассказал, какой будет погода весной-2021 в стране, и спрогнозировал морозный март.

Погода
Погода в марте будет аномальной / pixabay

Погода в Украине в первые дни марта точно не будет весенней - в большинстве регионов ожидаются дожди и снег.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна наступит не раньше второй декады месяца.

"Март будет нестабильным месяцем с большим количеством осадков и перепадами температуры, по-настоящему весенняя погода установится в нашей стране только к апрелю. При этом настоящее весеннее тепло ожидается не раньше двадцатых чисел апреля, но этот теплый период будет непродолжительным", - говорит синоптик, пишет Сегодня.

По прогнозу Горбаня, к концу апреля ожидается понижение температуры, пройдут затяжные дожди. В первой половине мая температура воздуха будет довольно высокой, но при этом погодные условия будут омрачены дождями.

Начиная с 15 мая, прогнозируется сухая и жаркая погода, но в последние дни весны температура понизится и опять пройдут дожди.

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Как подчеркнул Горбань, он составляет свой прогноз по старой методике, используя Брюсов календарь, который учитывает расположение планет в Солнечной системе.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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