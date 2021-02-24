Тепла ждать еще долго: синоптик спрогнозировал аномальный март в Украине

Горбань рассказал, какой будет погода весной-2021 в стране, и спрогнозировал морозный март.
Погода в Украине в первые дни марта точно не будет весенней - в большинстве регионов ожидаются дожди и снег.
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна наступит не раньше второй декады месяца.
"Март будет нестабильным месяцем с большим количеством осадков и перепадами температуры, по-настоящему весенняя погода установится в нашей стране только к апрелю. При этом настоящее весеннее тепло ожидается не раньше двадцатых чисел апреля, но этот теплый период будет непродолжительным", - говорит синоптик, пишет Сегодня.
По прогнозу Горбаня, к концу апреля ожидается понижение температуры, пройдут затяжные дожди. В первой половине мая температура воздуха будет довольно высокой, но при этом погодные условия будут омрачены дождями.
Начиная с 15 мая, прогнозируется сухая и жаркая погода, но в последние дни весны температура понизится и опять пройдут дожди.
Читайте такжеСиноптики рассказали, чего ждать от погоды до конца февраля
Как подчеркнул Горбань, он составляет свой прогноз по старой методике, используя Брюсов календарь, который учитывает расположение планет в Солнечной системе.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.