Снег до начала апреля: синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну

В первых числах марта будет идти снег, говорит прогноз погоды / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода в марте 2021 года.

По его словам, первый месяц весны в Украине будет со снегом, передает Сегодня.

"В марте – 1, 2, 3 числа – еще пройдет снег. А вот 7-8-го я поставил снег с дождем. Потому что по некоторым территориям снег, а по некоторым - дождь. Это подход циклона", – рассказал Горбань.

Синоптик утверждает, что снег будет идти до начала апреля. Кроме того, в Украине ожидаются температурные качели до Пасхи, которая отмечается в этом году 2 мая.

Горбань отметил, что стабильного тепла стоит ждать только в середине мая.

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