Снег до начала апреля: синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну

В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода в марте 2021 года.
По его словам, первый месяц весны в Украине будет со снегом, передает Сегодня.
"В марте – 1, 2, 3 числа – еще пройдет снег. А вот 7-8-го я поставил снег с дождем. Потому что по некоторым территориям снег, а по некоторым - дождь. Это подход циклона", – рассказал Горбань.
Синоптик утверждает, что снег будет идти до начала апреля. Кроме того, в Украине ожидаются температурные качели до Пасхи, которая отмечается в этом году 2 мая.
Горбань отметил, что стабильного тепла стоит ждать только в середине мая.
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Когда в Украину придет потепление
- Синоптик прогнозирует, что после сильных морозов погода в Украине в последних числах февраля и в начале марта резко изменится. Ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17...+19 градусов.
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
- Погода в Украине резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Весна 2021 уже не за горами, синоптики уже составили прогноз. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплая весна с умеренными осадками.
Автор: Анна Багрий