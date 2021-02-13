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От -13 до "плюсов": Киев предупредили о резком скачке температуры

13 февраля 2021, 13:24
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Прогноз погоды для Киева на ближайшую неделю морозный и с погодным сюрпризом.

Синоптики предупредили, что в Киеве 21 февраля резко потеплеет
В Киеве 21 февраля резко потеплеет, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.

На следующей неделе – 15-20 февраля – в столице спрогнозированы сильные ночные морозы, минимальная температура может достичь отметки в -25 градусов, сообщает gismeteo.ua.

Синоптики предупредили, что самые лютые морозы ожидаются ночью 19 и 20 февраля.

Прогноз погоды для Киева на неделю – 15-21 февраля:

  • 15 февраля ночью -16, днем -6;
  • 16 февраля ночью -23, днем -15;
  • 17 февраля ночью -21, днем -11;
  • 18 февраля ночью -21, днем -14;
  • 19 февраля ночью -25, днем -16;
  • 20 февраля ночью -25, днем -13;
  • 21 февраля ночью -12, днем +3.

Снег ожидается только 15 и 16 февраля.

/ gismeteo.ua
  • Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 13 февраля. Синоптики отметили, что днем в столице ожидается до -11, а ночью – до 14 градусов мороза.
  • Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что во второй половине февраля 2021 прогнозируется кратковременная "весна".

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