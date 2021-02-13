От -13 до "плюсов": Киев предупредили о резком скачке температуры

В Киеве 21 февраля резко потеплеет, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.

На следующей неделе – 15-20 февраля – в столице спрогнозированы сильные ночные морозы, минимальная температура может достичь отметки в -25 градусов, сообщает gismeteo.ua.

Синоптики предупредили, что самые лютые морозы ожидаются ночью 19 и 20 февраля.

Прогноз погоды для Киева на неделю – 15-21 февраля:

15 февраля ночью -16, днем -6;

16 февраля ночью -23, днем -15;

17 февраля ночью -21, днем -11;

18 февраля ночью -21, днем -14;

19 февраля ночью -25, днем -16;

20 февраля ночью -25, днем -13;

21 февраля ночью -12, днем +3.

Снег ожидается только 15 и 16 февраля.

/ gismeteo.ua