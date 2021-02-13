От -13 до "плюсов": Киев предупредили о резком скачке температуры

Прогноз погоды для Киева на ближайшую неделю морозный и с погодным сюрпризом.
Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
На следующей неделе – 15-20 февраля – в столице спрогнозированы сильные ночные морозы, минимальная температура может достичь отметки в -25 градусов, сообщает gismeteo.ua.
Синоптики предупредили, что самые лютые морозы ожидаются ночью 19 и 20 февраля.
Прогноз погоды для Киева на неделю – 15-21 февраля:
- 15 февраля ночью -16, днем -6;
- 16 февраля ночью -23, днем -15;
- 17 февраля ночью -21, днем -11;
- 18 февраля ночью -21, днем -14;
- 19 февраля ночью -25, днем -16;
- 20 февраля ночью -25, днем -13;
- 21 февраля ночью -12, днем +3.
Снег ожидается только 15 и 16 февраля.
- Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 13 февраля. Синоптики отметили, что днем в столице ожидается до -11, а ночью – до 14 градусов мороза.
- Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что во второй половине февраля 2021 прогнозируется кратковременная "весна".
Автор: Екатерина Присяжнюк