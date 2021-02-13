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Доставайте шубы: Украину в ближайшие дни скует настоящая февральская стужа

13 февраля 2021, 09:52

В субботу, 13 февраля, на территории Киева и области еще задержатся осадки в виде мокрого снега. В то же время в столице Украины начнет холодать.

погода, зима, снег
Украину в ближайшие дни скует настоящая февральская стужа / Фото Reuters

Погода в Украине резко изменилась - вслед за снежным циклоном страну накрывает северный антициклон Хелида, который принесет значительное похолодание. В субботу, 13 февраля, на части территорий Украины синоптики прогнозируют похолодание до -13 и сильные снегопады.

По прогнозам Укргидрометцентра, на западной Украине сегодня будет около 3-9 градусов мороза днем. Рассчитывать на осадки не стоит, однако небо затянет тучами. После захода солнца похолодает до -11...-14.

На севере Украины будет сильно снежить, а столбик термометра покажет от 9 до 13 мороза днем. Похожая картина ожидается ночью.

Аналогичная ситуация будет и в центральной части страны. Ожидается -8...-12, а вечером похолодает до -14 градусов. Обещают снег.

На юге Украины будет около -5...-7, а вечером будет от 10 до 13 ниже нуля.

Снег сегодня будет и в Харьковской области. На остальной части восточного региона будет облачно и около 7-10 мороза. Вечером похолодает от 9 до 13 со знаком "минус".

Погода в Украине на 13 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Киеве на 13 февраля

В субботу, 13 февраля, на территории Киева и области еще задержатся осадки в виде мокрого снега. В то же время в столице Украины начнет холодать - температура днем будет около -9...-11 градусов и -12...-14 градусов ночью.

Уже к понедельнику, 15 февраля, синоптики обещают снижение температуры до -15 ночью, а во вторник, 16 февраля, температура воздуха опустится до -21 градуса.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

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