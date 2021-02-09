Снежная буря в Украине: дороги замело, в плену оказались более 3 тыс. грузовиков

Харьков погода / apostrophe.ua

С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.

С начала действия циклона больше всего снега (до 30 см) выпало в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, передает пресс-служба Укравтодора. По состоянию утро 9 февраля снег продолжает идти во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской областях при температуре воздуха -7…-10 градусов.

В Закарпатской, Кировоградской областях сегодня утром наблюдается снег с дождем. В Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях – дождь при температуре воздуха 0.. + 3; в Днепропетровской и Полтавской ледяной дождь при температуре в -7 градусов.

Состояние покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы. Проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, проезжую часть дорог расчищают от снега. Из-за сложных погодных условий введены ограничения для движения грузового транспорта в Винницкой, Волынской, Киевской, Житомирской, Ровненской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. В местах отстоя вдоль дорог находятся более 3030 ед. грузовых транспортных средств. В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в г. Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток.

Погода на сегодня

Погода в Украине сегодня, 9 февраля, в большинстве областей будет снова снежной. В Харьковской и северных областях синоптик предупредил о метелях при температуре воздуха днем ​​от 0 до -5 градусов.

В центральных регионах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед при температуре воздуха днем ​​0 + 5 ° С (I уровень опасности - желтый).

На Закарпатье и юге - мокрый снег и дождь при температуре воздуха днем от +​​6 до +11 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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