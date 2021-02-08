В КГГА призвали завтра оставить школьников дома

Школьников рекомендовали оставить дома из-за снегопадов / УНИАН

В связи с тем, что в столице Украины 9 февраля ожидается непогода, школьникам рекомендовали остаться дома. В то же время, ухудшение погодных условий, как обещают местные власти, не повлияет на работу столичных учреждений образования, сообщили в КГГА.

Завтра в столице прогнозируют метель и гололедицу, а ночью - сильный снег и порывы ветра до 20 метров в секунду. Из-за непогоды жителям Киева рекомендуют оставить своих детей дома и не отправлять в учебные заведения.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - заявили в КГГА.

Также киевлян просят без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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Отметим, в понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают аварии, и оперативно возобновляют движение на дорогах столицы.

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