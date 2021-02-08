"Снег сойдет вместе с асфальтом": украинцев предупредили о последствиях снегопада

Снегопад в Украине парализовал движение на дорогах / Reuters

В Украине до конца недели будет мороз, снегопад а на дорогах будет сильный гололед. Как рассказали в Укравтодоре, зимние осадки негативно отражаются на состоянии автомобильных дорог в Украине.

Как заявил начальник Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог Олег Федоренко, после 20-градусных морозов уже "полетело" покрытие автомобильных дорог.

"Конечно, переувлажнение земляного полотна и дорог положительно не отразится. Мы ожидаем много выбоин, повышенную деформацию дорожного покрытия. Для того, чтобы эти негативные последствия уменьшить, мы задействуем тяжелую технику, чтобы с обочин и разделительной полосы максимально снимать снежный покров. Но деформации будут усиливаться", - отметил Федоренко, передает Апостроф Live.

Отметим, снегопад в Украине парализовал движение на дорогах.

Укравтодор сообщил об ограничениях дорожного движения в Киевской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях из-за непогоды.

Так, в Волынской области запрещено движение автотранспортных средств всех категорий транспорта.

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В Ривненской области с 12:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города Киев на участке автодороги М-06 Киев – Чоп (км 258 - км 432).

В Киевской области с 13.00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области.

Кроме этого с 15.00 запрещено транзитное движение большегрузного транспорта через город Киев.

Также ограничения действуют на дорогах:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи;

М-03 Киев - Харьков – Довжанский;

М-05 Киев – Одесса;

М-06 Киев – Чоп;

М-07 Киев - Ковель - Ягодин;

Н-01 Киев - Знаменка;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

В Черкасской области ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта.

В Полтавской области на двух дорогах действуют ограничения движения грузового автотранспорта: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье – Мариуполь; М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

Пресс-служба отметила, что со второй половины дня 8 февраля ожидается усиление осадков практически по всей территории Украины с пиковым накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя при минусовых температурах.

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