"Снег сойдет вместе с асфальтом": украинцев предупредили о последствиях снегопада

В Государственном агентстве автомобильных дорог рассказали о ситуации на дорогах в областях Украины из-за снегопада.
В Украине до конца недели будет мороз, снегопад а на дорогах будет сильный гололед. Как рассказали в Укравтодоре, зимние осадки негативно отражаются на состоянии автомобильных дорог в Украине.
Как заявил начальник Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог Олег Федоренко, после 20-градусных морозов уже "полетело" покрытие автомобильных дорог.
"Конечно, переувлажнение земляного полотна и дорог положительно не отразится. Мы ожидаем много выбоин, повышенную деформацию дорожного покрытия. Для того, чтобы эти негативные последствия уменьшить, мы задействуем тяжелую технику, чтобы с обочин и разделительной полосы максимально снимать снежный покров. Но деформации будут усиливаться", - отметил Федоренко, передает Апостроф Live.
Отметим, снегопад в Украине парализовал движение на дорогах.
Укравтодор сообщил об ограничениях дорожного движения в Киевской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях из-за непогоды.
Так, в Волынской области запрещено движение автотранспортных средств всех категорий транспорта.
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В Ривненской области с 12:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города Киев на участке автодороги М-06 Киев – Чоп (км 258 - км 432).
В Киевской области с 13.00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области.
Кроме этого с 15.00 запрещено транзитное движение большегрузного транспорта через город Киев.
Также ограничения действуют на дорогах:
- М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи;
- М-03 Киев - Харьков – Довжанский;
- М-05 Киев – Одесса;
- М-06 Киев – Чоп;
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин;
- Н-01 Киев - Знаменка;
- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.
В Черкасской области ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта.
В Полтавской области на двух дорогах действуют ограничения движения грузового автотранспорта: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье – Мариуполь; М-03 Киев - Харьков - Довжанский.
Пресс-служба отметила, что со второй половины дня 8 февраля ожидается усиление осадков практически по всей территории Украины с пиковым накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя при минусовых температурах.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее украинцев уж предупредили о возвращении лютых морозов и снегопадов.
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- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
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