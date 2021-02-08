Снежный "армагеддон" обрушился на Киев и спровоцировал километровые пробки

В Киев пришли мощные снегопады, которые заметно отразились на движении транспорта по дорогам столицы и ее пригорода.
В понедельник, 8 февраля, как и прогнозировали синоптики, в Киев пришли массивные снегопады, что существенно осложнило передвижение по городу.
Дороги столицы покрылись коркой льда, усложнив жизнь водителям и пешеходам.
Также Киев стоит в километровых пробках. По данным сервиса Google Maps, к вечеру вторника, ситуация на дорогах столицы усложнилась.
Проехать вечером, 8 февраля, практически невозможно на:
- проспекте Победы;
- улице Олени Телиги;
- улице Набережно-Рыбальской;
- проспекте Степана Бандеры;
- улице Вячеслава Черновола;
- Большой окружной дороге;
- улице Соборной.
Также стоит:
- Харьковское шоссе;
- проспект Науки;
- улица Крещатик;
- улица Жилянская;
- бульвар Тараса Шевченко.
По состоянию на 17:40 пробки наблюдаются на всех мостах через Днепр.
Кроме того, с 15:00, 8 декабря, действует ограничение на движение крупногабаритного транспорта в направлении столицы.
Погода в Киеве на 9 февраля
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, снег в Киеве будет идти всю ночь, утром, 9 февраля, он усилится, а к вечеру прекратится.
Скорость ветра может достигать 24 м/с, ожидаются метели и значительный снег.
Кроме того, сильные морозы в Украине снова вернутся.
"В течение 10-12 февраля еще 2 циклона переместятся на территорию Украины. В следующие выходные снова зайдет с севера холодный арктический воздух. Во время прояснений в западных и северных областях мы можем ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов",– рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее украинцев уж предупредили о возвращении лютых морозов и снегопадов.
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала возвращение суровых морозов до -25 градусов.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
- Спасатели также рассказали, что дороги Украины завалит снегом до 40 см.