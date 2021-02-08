Снежный "армагеддон" обрушился на Киев и спровоцировал километровые пробки

Из-за снегопада Киев сковали пробки / УНИАН

В понедельник, 8 февраля, как и прогнозировали синоптики, в Киев пришли массивные снегопады, что существенно осложнило передвижение по городу.

Дороги столицы покрылись коркой льда, усложнив жизнь водителям и пешеходам.

Также Киев стоит в километровых пробках. По данным сервиса Google Maps, к вечеру вторника, ситуация на дорогах столицы усложнилась.

Проехать вечером, 8 февраля, практически невозможно на:

проспекте Победы;

улице Олени Телиги;

улице Набережно-Рыбальской;

проспекте Степана Бандеры;

улице Вячеслава Черновола;

Большой окружной дороге;

улице Соборной.

Также стоит:

Харьковское шоссе;

проспект Науки;

улица Крещатик;

улица Жилянская;

бульвар Тараса Шевченко.

По состоянию на 17:40 пробки наблюдаются на всех мостах через Днепр.

Кроме того, с 15:00, 8 декабря, действует ограничение на движение крупногабаритного транспорта в направлении столицы.

Погода в Киеве на 9 февраля

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, снег в Киеве будет идти всю ночь, утром, 9 февраля, он усилится, а к вечеру прекратится.

Скорость ветра может достигать 24 м/с, ожидаются метели и значительный снег.

Кроме того, сильные морозы в Украине снова вернутся.

"В течение 10-12 февраля еще 2 циклона переместятся на территорию Украины. В следующие выходные снова зайдет с севера холодный арктический воздух. Во время прояснений в западных и северных областях мы можем ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов",– рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: