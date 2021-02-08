Украину накроет буря: дороги завалит снегом до 40 см

Погода в Украине сегодня ухудшится. Ожидаются значительные осадки. Киев заметет снегом после обеда.
В понедельник, 8 февраля, погода в Украине принесет немало неприятностей. По стране ожидается мокрый снег с дождем и гололед на дорогах.
В частности, снегопад ожидается в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях - прирост снега составит 20-30 см, передает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Ровненской, Волынской, Львовской областях выпадет до 30-40 см снега.
На Прикарпатье и в южных областях прогнозируется снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. На Закарпатье из-за дождя объявлен первый уровень опасности (желтый).
Также сегодня в связи с осадками и оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень).
Средняя температура воздуха по стране сегодня составит от 2 до 7 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до -10. Лишь на севере Украины ожидается ночью до -18. При этом на Закарпатье и юге страны – днем +5...+7 градусов, ночью -6...-8.
Погода в Киеве 8 февраля также будет снежной. Коммунальщики еще с ночи расчищают дороги, но после обеда в столице ожидается усиление снегопада. С утра столицу сковали пробки.
Температура воздуха днем в Киеве ожидается на уровне -7...-9, ночью – похолодает до -12...-14 градусов. Ожидается сильный снег и гололед на дорогах.
В течение 8-9 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен. О точном времени начала действия ограничения сообщат отдельно. Ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
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