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Лютые морозы вторгаются в Украину: спасатели предупредили о снегопадах

6 февраля 2021, 09:49

Уже через несколько дней в Украине будет значительное понижение температуры - ночью до -12-18 мороза, в северных областях местами до -20-24.

снег мороз
Лютые морозы вторгаются в Украину / УНИАН

Погода в Украине 6 февраля усугубится во Львовской, Ивано-Франковской областях. Там ожидается значительный снег, на Закарпатье с дождем. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах, а также порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Уже завтра, 7 февраля, в Украине резко похолодает в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. Там значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На Закарпатье, днем на Прикарпатье, в южных регионах, а также Кировоградской и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13-16 мороза, днем -7-10 мороза.

7-8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры: ночью до -12-18 мороза, в северных областях местами до -20-24, днем до -8-13 мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от -4 мороза до +2 тепла.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушению, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 6 февраля

  • Ужгород – +2 ... + 4
  • Львов – -1 ...- 3
  • Ивано-Франковск – -2 ...- 4
  • Тернополь – -2 ...- 4
  • Черновцы – -2 ...- 4
  • Хмельницкий – -2 ...- 4
  • Луцк – -2 ...- 4
  • Ровно – -2 ...- 4
  • Житомир – -3 ...- 5
  • Винница – -2 ...- 4
  • Одесса – 0 ...- 2
  • Николаев – -1 ...- 3
  • Херсон – -1 ... -3
  • Симферополь – +2 ... + 4
  • Кропивницкий – -2 ...- 4
  • Черкассы – -3 ...- 5
  • Чернигов – -5 ...- 7
  • Сумы – -5 ...- 7
  • Полтава – -3 ...- 5
  • Днепр – -2 ...- 4
  • Запорожье – -1 ...- 3
  • Донецк – -2 ...- 4
  • Луганск – -3 ...- 5
  • Харьков – -3 ...- 5
  • Киев – -4 ..- 6
Погода в украине 6 февраля - карта / Укргидромецентр

Погода в Киеве на выходные

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в погода в Киеве на выходных 6 и 7 февраля будет морозной. В субботу днем – -5 ... -7 градусов. Осадков в течение дня синоптики не прогнозируют.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.

Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.

Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

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