Лютые морозы вторгаются в Украину: спасатели предупредили о снегопадах

Лютые морозы вторгаются в Украину / УНИАН

Погода в Украине 6 февраля усугубится во Львовской, Ивано-Франковской областях. Там ожидается значительный снег, на Закарпатье с дождем. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах, а также порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Уже завтра, 7 февраля, в Украине резко похолодает в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. Там значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На Закарпатье, днем на Прикарпатье, в южных регионах, а также Кировоградской и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13-16 мороза, днем -7-10 мороза.

7-8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры: ночью до -12-18 мороза, в северных областях местами до -20-24, днем до -8-13 мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от -4 мороза до +2 тепла.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушению, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 6 февраля

Ужгород – +2 ... + 4

Львов – -1 ...- 3

Ивано-Франковск – -2 ...- 4

Тернополь – -2 ...- 4

Черновцы – -2 ...- 4

Хмельницкий – -2 ...- 4

Луцк – -2 ...- 4

Ровно – -2 ...- 4

Житомир – -3 ...- 5

Винница – -2 ...- 4

Одесса – 0 ...- 2

Николаев – -1 ...- 3

Херсон – -1 ... -3

Симферополь – +2 ... + 4

Кропивницкий – -2 ...- 4

Черкассы – -3 ...- 5

Чернигов – -5 ...- 7

Сумы – -5 ...- 7

Полтава – -3 ...- 5

Днепр – -2 ...- 4

Запорожье – -1 ...- 3

Донецк – -2 ...- 4

Луганск – -3 ...- 5

Харьков – -3 ...- 5

Киев – -4 ..- 6

Погода в украине 6 февраля - карта / Укргидромецентр

Погода в Киеве на выходные

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в погода в Киеве на выходных 6 и 7 февраля будет морозной. В субботу днем – -5 ... -7 градусов. Осадков в течение дня синоптики не прогнозируют.

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