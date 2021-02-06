Лютые морозы вторгаются в Украину: спасатели предупредили о снегопадах

Уже через несколько дней в Украине будет значительное понижение температуры - ночью до -12-18 мороза, в северных областях местами до -20-24.
Погода в Украине 6 февраля усугубится во Львовской, Ивано-Франковской областях. Там ожидается значительный снег, на Закарпатье с дождем. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах, а также порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).
Уже завтра, 7 февраля, в Украине резко похолодает в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях. Там значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На Закарпатье, днем на Прикарпатье, в южных регионах, а также Кировоградской и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый).
В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности - желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью -13-16 мороза, днем -7-10 мороза.
7-8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры: ночью до -12-18 мороза, в северных областях местами до -20-24, днем до -8-13 мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от -4 мороза до +2 тепла.
В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушению, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 6 февраля
- Ужгород – +2 ... + 4
- Львов – -1 ...- 3
- Ивано-Франковск – -2 ...- 4
- Тернополь – -2 ...- 4
- Черновцы – -2 ...- 4
- Хмельницкий – -2 ...- 4
- Луцк – -2 ...- 4
- Ровно – -2 ...- 4
- Житомир – -3 ...- 5
- Винница – -2 ...- 4
- Одесса – 0 ...- 2
- Николаев – -1 ...- 3
- Херсон – -1 ... -3
- Симферополь – +2 ... + 4
- Кропивницкий – -2 ...- 4
- Черкассы – -3 ...- 5
- Чернигов – -5 ...- 7
- Сумы – -5 ...- 7
- Полтава – -3 ...- 5
- Днепр – -2 ...- 4
- Запорожье – -1 ...- 3
- Донецк – -2 ...- 4
- Луганск – -3 ...- 5
- Харьков – -3 ...- 5
- Киев – -4 ..- 6
Погода в Киеве на выходные
Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, в погода в Киеве на выходных 6 и 7 февраля будет морозной. В субботу днем – -5 ... -7 градусов. Осадков в течение дня синоптики не прогнозируют.
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