На Украину надвигается опасная погода и ураган

Погода в Украине на 4 февраля / pixabay

Погода в Украине 4 февраля резко изменится. По прогнозу синоптиков, ожидается достаточно мощный ветер, из-за чего объявили первый уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. И это может привести к серьезным последствиям.

Прогноз погоды на 4 февраля

4 февраля в целом в Украине будет "плюсовая" температура, но во всех областях будут дожди со снегом. На западе страны днем будет +2 +9, а ночью +2 +4. В северных и центральных областях днем будет +2 +4, а ночью 0 +2. На востоке и в южных регионах температура воздуха днем составит +4 +10, а ночью +2 +4.

Прогноз погоды на 5 февраля

В пятницу в Украине будет солнечно, но значительно похолодает. На западе страны днем будет +4 -4, а ночью -1 -8. На севере ночью похолодает до -11. В центральных и восточных областях днем будет -1 -4, а ночью -1 -7.

На юге страны будет теплее. Днем прогнозируют +2+5, а ночью -1+2.

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Прогноз погоды на 6 февраля

В субботу будут снегопады в южных и частично западных областях. Температура воздуха на западе составит -2 -6, а ночью -3 -9. В северных областях днем будет -2 -10, а ночью -11 -16. На востоке страны днем будет -2 -6, а ночью -5 -13.

На юге страны передают снег, температура воздуха днем составит -1 -3, а ночью -1 -7.

"Из-за непогоды могут падать деревья, рекламные борды, и столбы освещения. Также киевлянам стоит убрать с балконов предметы, которые могут выпасть", - сообщили в Киевской государственной городской администрации.

Из-за ухудшения погодных условий жителей столицы представители власти просят по возможности не выходить на улицу, а также помнить правила поведения во время шквального ветра:

на улице надо держаться как можно дальше от деревьев, рекламных щитов, и всех конструкций, которые могут упасть;

во время очень сильного ветра лучше укрыться в ближайшем помещении;

лучше избегать парковки машин вблизи больших деревьев.

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