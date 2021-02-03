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Ударят новые морозы: украинцев предупредили о резком снижении температуры

3 февраля 2021, 14:23

В Украине будет хозяйничать циклон с атмосферными фронтами, рассказала Наталья Диденко.

мороз, снег, зима, градусник
В Украину придет потепление, затем сильно похолодает / dpchas.com.ua

В четверг, 4 февраля, погоду в Украине будет формировать циклон с атмосферными фронтами, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, причем зона осадков будет двигаться с запада на восток.

"Температура воздуха ожидается явно не февральская: днем ​​2 + 7 градусов, на юге и юго-западе + 5 + 12 градусов. Прохладнее разве что в северных областях 0 + 4 градуса", - сообщила синоптик.

По ее прогнозу, мокрый снег ожидается в северной части Украины, а в Карпатах за стоит ждать полноценных снегопадов. В то же время прогнозируется порывистый, до сильного ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 4 февраля местами, возможно, с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер. Дневная температура воздуха в Киеве завтра крутиться вблизи +4 градусов, подчеркнула синоптик.

"С 5-го февраля в Украине начнется постепенное понижение температуры воздуха, соответственно, коварной станет гололедица", - добавила Диденко.

Как уточнили в Укргидрометцентре, 4 февраля в Украине температура ночью и днем 0-5 градусов тепла, днем в западных областях и южной части - до 9 градусов тепла.

В Киеве - временами дождь, температура ночью 0-2 градуса, днем 3-5 градусов тепла.

В пятницу, 5 февраля, ожидается понижение температуры: в северной части ночью 6-11 градусов мороза, днём 3-8 градуса мороза, на остальной территории ночью 0-5 градусов мороза, днём от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 4 февраля / meteo.gov.ua

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Прогноз погоды в феврале:

  • Погода в Украине после 6 февраля резко изменится. Синоптики прогнозируют сильное похолодание и местами температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза.
  • На востоке страны в субботу, 6 февраля, ночная температура упадет до -12 градусов. Холоднее всего будет 10-11 февраля, ночью -17 -19 градусов, днем от -15 до -8 градусов.
  • Вся вторая неделя февраля будет холодная, с понедельника в восточных областях снова будет идти снег.
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