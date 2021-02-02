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В Украину идут 25-градусные морозы: названы даты сильного похолодания

2 февраля 2021, 22:30
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На севере Украины ожидается самое сильное похолодание.

В Украине ударят сильные морозы / pixabay

Погода в Украине после 6 февраля резко изменится. Синоптики прогнозируют сильное похолодание и местами температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза.

Как сообщает Gismeteo, на востоке страны в субботу, 6 февраля, ночная температура упадет до -12 градусов. Холоднее всего будет 10-11 февраля, ночью -17 -19 градусов, днем от -15 до -8 градусов. Вся вторая неделя февраля будет холодная, с понедельника в восточных областях снова будет идти снег.

На юге Украины также ожидается похолодание, но после 9 февраля. Температура ночью упадет до -6 -4 градусов, днем ожидается от -1 до +7 градусов. 10 февраля ожидается снег с дождем, в остальные дни без существенных осадков.

На севере Украины ожидается самое сильное похолодание. С 4 по 13 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде сильного снега и мокрого снега. С пятницы, 5 февраля, ночная температура упадет до -13 градусов. Самыми холодными днями станут 7, 9-10 февраля, ночью ударят морозы до -25 -22 градусов, днем от -19 до -12 градусов. Морозы будут держаться до 15 февраля.

В западных областях с воскресенья, 7 февраля, снова будет идти снег, а температура упадет сначала до -6 градусов, а с 9 по 15 февраля ожидается похолодание до -18 градусов ночью, и от -11 до -4 градусов днем.

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В Киеве резкое похолодание ударит в пятницу, 5 февраля. Ночная температура упадет до -15 градусов, днем от -10 до -5 градусов. Самые холодные дни будут с 9 по 12 февраля, ночью ожидается до -24 -20 градусов, днем от -17 до -7 градусов.

С понедельника, 8 февраля, в столице будет идти сильный снег, а 9 февраля возможна гроза и снежные ливни.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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