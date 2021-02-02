Заледеневшие дороги и сильный ветер: синоптики предупредили украинцев об опасности

Погода в Украине будет морозной / Фото Reuters

Во вторник, 2 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия. В ряде регионов синоптик прогнозирует дождь и сильный ветер, на дорогах будет скользко.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, сохранится гололедица. В восточных и юго-восточных областях прогнозируются дожди, на остальной территории без осадков, передает пресс-центр ГосЧС.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до -6 градусов, на севере до -15 мороза, днем ​​от -1 до + 4 градусов, на севере от -1 до -6.

Погода в Киеве и области сегодня также будет сложной. На дорогах – гололедица, объявлен первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог, предупредили спасатели.

В Укравтодоре отчитались, что утром во вторник небольшой снег идет во Львовской и Винницкой областях; в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке – дождь ; туман в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.

Температура воздуха на западе и севере колеблется от -4 до -12 градусов, в центре от 1 до 5 градусов мороза, на юго-востоке – от + 2 до + 8 гардусов.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от 0 до -4 градусов, покрытие мокрое.

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

Читайте такжеФевраль 2021 удивит теплом: синоптик озвучил прогноз погоды на месяц

Погода в Украине - последние новости: