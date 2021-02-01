От -15° до +13°: кому какая погода в Украине досталась на завтра

Синоптик обещает, что погода завтра будет пестрая / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет пестрой: температурная разница между регионами будет существенной, заверила синоптик Наталья Диденко.

Так, север Украины ожидают холода. Ночью термометры тут покажут от 7 до 15 градусов мороза, а днем их столбики поднимутся лишь до 3-7 градусов мороза.

На востоке Украины будет теплее всего. Ночью тут до 4 градусов выше нуля, а днем – до +7 градусов. Прохладнее в Харьковской области – до 4 градусов тепла в дневное время.

В центре страны морозно ночью (до -7 градусов), но сравнительно тепло днем. А в Днепропетровской области ночью около нуля, а днем даже до +5 градусов.

Читайте такжеФевраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастисьПлюсовая температура держится на юге Украины. В Запорожской и Херсонской областях ночью 2-4 градуса мороза, а днем – 4-9 градусов тепла. В Одесской области и в Николаевской областях ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов ниже нуля, днем – до 4 градусов тепла. В Крыму днем ожидается до +10-13 градусов.

На западе Украины ночью от 3 градусов мороза до 6 градусов ниже нуля. На Волыни и в Ровенской области ожидаются морозы до -14 градусов, а днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Закарпатье будет до 5 градусов тепла.

Существенные осадки завтра в большинстве областей Украины маловероятны, только на юге и востоке возможны дожди. В Одесской и Николаевской областях осадков во вторник не ожидается.

Погода в Киеве завтра, 2 февраля 2021, будет сухой и без снега. При этом термометры ночью покажут 8-10 градусов ниже нуля (в окрестностях даже до 12 градусов мороза), а днем – не выше 3 градусов мороза. На дорогах гололедица.

"В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья, снова усилятся морозы", – добавила Диденко.

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