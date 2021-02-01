УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

От -15° до +13°: кому какая погода в Украине досталась на завтра

1 февраля 2021, 13:37
Прослушать новость
Остановить

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины в целом и Киева в частности – на завтра, 2 февраля 2021 года.

Синоптик обещает, что погода завтра будет пестрая
Синоптик обещает, что погода завтра будет пестрая / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет пестрой: температурная разница между регионами будет существенной, заверила синоптик Наталья Диденко.

Так, север Украины ожидают холода. Ночью термометры тут покажут от 7 до 15 градусов мороза, а днем их столбики поднимутся лишь до 3-7 градусов мороза.

На востоке Украины будет теплее всего. Ночью тут до 4 градусов выше нуля, а днем – до +7 градусов. Прохладнее в Харьковской области – до 4 градусов тепла в дневное время.

В центре страны морозно ночью (до -7 градусов), но сравнительно тепло днем. А в Днепропетровской области ночью около нуля, а днем даже до +5 градусов.

Читайте такжеФевраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастисьПлюсовая температура держится на юге Украины. В Запорожской и Херсонской областях ночью 2-4 градуса мороза, а днем – 4-9 градусов тепла. В Одесской области и в Николаевской областях ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов ниже нуля, днем – до 4 градусов тепла. В Крыму днем ожидается до +10-13 градусов.

На западе Украины ночью от 3 градусов мороза до 6 градусов ниже нуля. На Волыни и в Ровенской области ожидаются морозы до -14 градусов, а днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Закарпатье будет до 5 градусов тепла.

Существенные осадки завтра в большинстве областей Украины маловероятны, только на юге и востоке возможны дожди. В Одесской и Николаевской областях осадков во вторник не ожидается.

Погода в Киеве завтра, 2 февраля 2021, будет сухой и без снега. При этом термометры ночью покажут 8-10 градусов ниже нуля (в окрестностях даже до 12 градусов мороза), а днем – не выше 3 градусов мороза. На дорогах гололедица.

"В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья, снова усилятся морозы", – добавила Диденко.

Погода в Украине: новости

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «От -15° до +13°: кому какая погода в Украине досталась на завтра». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали датуУкраину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали дату Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снегаСтанет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусовУкраинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов Железная хватка циклона: синоптик назвала дату прекращения снегопадов в УкраинеЖелезная хватка циклона: синоптик назвала дату прекращения снегопадов в Украине Украину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихииУкраину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихии
Следующий материал

Последние новости

14:15
Февраль 2021 удивит теплом: синоптик озвучил прогноз погоды на месяц
14:13
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
14:10
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
14:04
Перезагрузка: Дом-2 возвращается на телевидение
13:48
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х Фото Видео
Реклама
13:47
В Слуге народа рассказали, доказана ли эффективность закупленной Украиной вакцины от COVID-19 Видео
13:40
Valve снова в центре скандала: владельцев Steam обвиняют в создании ценовой монополии
13:40
Напитки, которые помогают уснуть: топ-6 Видео
13:37
От -15° до +13°: кому какая погода в Украине досталась на завтра Видео
13:35
Гороскоп для всех на 2 февраля: пик наслаждения и заветные результаты Видео
13:20
Был бы президентом - не пустили бы зеленых человечков в Крым - Зеленский Видео
13:08
Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение Видео
13:05
Юлия Санина стала ведущей 10 сезона Орла и решки
12:54
Украинцы озвучили рейтинг Зеленского и высказались про его зависимость Видео
12:44
Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Путин стал вором для россиян Видео
12:33
Украина возобновила импорт электроэнергии из России Видео
12:26
"Разочарованы борьбой с коррупцией в Украине": в G7 сделали резкое заявление Видео
12:25
Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков Видео
12:22
В Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России Видео
12:02
Охрана, отмена: голая Jerry Heil заинтриговала признанием
Реклама
11:57
Омега -3: как распознать дефицит Видео
11:48
"Умножили на ноль": Зеленский заявил о предательстве из-за срыва Будапештского меморандума Видео
11:47
Запрет книг Булгакова и Акунина: что на самом деле произошло
11:36
Звезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВ
11:22
Удар по адвокату Трампа: Зеленский предложил США помощь Видео
10:55
Ляшко объяснил, как записаться на прививку от COVID-19 Видео
10:47
Еще чуть-чуть: Минздрав озвучил даты приезда вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:45
В ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны Видео
10:34
Зеленский обратился к украинцам с просьбой Видео
10:30
"Огромная коррупция": эксперт объяснил, как украинская верхушка зарабатывает на бюджете Видео
10:30
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
10:14
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
10:06
Путин сыграл в русскую рулетку и проиграл мнение
10:02
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Видео
09:59
"Пещерный уровень": издатель объяснил суть скандала с запретом книги Булгакова в Украине Видео
09:35
Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США Видео
09:34
Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
09:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Видео
09:33
Снег, гололед и сильный ветер: в каких регионах неделя началась с ударов стихии Видео
09:30
Зеленский обратился к Байдену с вопросом о НАТО и попросил помощи Видео
Реклама
09:11
Светлана Лобода показала кольцо и заинтриговала признанием
08:52
Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом Видео
08:37
Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно мнение
08:25
Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020 Видео
08:07
"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек Видео
07:44
Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19 Видео
07:38
В Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
07:13
"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР" Видео
07:10
Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины Видео
06:56
Зеленский попал в ту же ловушку, что и Ющенко мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять