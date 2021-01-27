Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом

Год Сатурна характеризуется поздней весной, холодным и сырым летом.
Погода в Украине весной будет аномальной, и по словам народного синоптика Леонида Горбаня поздней.
Эксперт говорит, что весна будет холодной, как и зимой. 2021 год по классификации Брюсова календаря является годом Сатурна. Всего есть 7 классификаций.
2020 год был Луны, 2022 будет годом Юпитера. Также есть года Венеры, Марса, Меркурия и Солнца.
Горбань говорит, что от этого напрямую зависят и погодные условия. Так, год Сатурна характеризуется поздней весной, холодным и сырым летом, нетерпеливой осенью и ранней зимой.
"Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост. Лето нежаркое, с ветрами и дождями, но июнь теплый, осень холодная и с дождями. Зима продолжительная, с жесткими морозами", - рассказал Горбань, пишет Сегодня.
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Синоптик отметил, что в марте в Украине могут быть существенные осадки - снег, дождь. Во второй половине месяца потеплеет, но май будет непривычно холодным.
Горбань считает, что настоящая весна придет в конце апреля, однако позже также вероятно похолодание с дождями.
Также он сообщил, что вполне вероятно, что в конце мая будет очень жарко, а потом снова похолодает. Будут так называемые температурные качели.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.