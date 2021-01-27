Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом

Весна в Украине будет аномальной / pixabay

Погода в Украине весной будет аномальной, и по словам народного синоптика Леонида Горбаня поздней.

Эксперт говорит, что весна будет холодной, как и зимой. 2021 год по классификации Брюсова календаря является годом Сатурна. Всего есть 7 классификаций.

2020 год был Луны, 2022 будет годом Юпитера. Также есть года Венеры, Марса, Меркурия и Солнца.

Горбань говорит, что от этого напрямую зависят и погодные условия. Так, год Сатурна характеризуется поздней весной, холодным и сырым летом, нетерпеливой осенью и ранней зимой.

"Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост. Лето нежаркое, с ветрами и дождями, но июнь теплый, осень холодная и с дождями. Зима продолжительная, с жесткими морозами", - рассказал Горбань, пишет Сегодня.

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Синоптик отметил, что в марте в Украине могут быть существенные осадки - снег, дождь. Во второй половине месяца потеплеет, но май будет непривычно холодным.

Горбань считает, что настоящая весна придет в конце апреля, однако позже также вероятно похолодание с дождями.

Также он сообщил, что вполне вероятно, что в конце мая будет очень жарко, а потом снова похолодает. Будут так называемые температурные качели.

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