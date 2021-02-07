Арктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов

Украину ожидает мощный удар циклона.
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, холодные воздушные массы, которые угрожают Украине, формируются на севере Италии.
"Завтра он подойдет к нашему Закарпатью. И 8-9 февраля будет перемещаться через территорию Украины. Поэтому у нас такие сложные погодные условия", — пояснила синоптик.
По ее словам, Украину накроет холодный воздух с севера, а также циклоническая деятельность, которая будет активна на следующей неделе.
"10-11-12 февраля еще два циклона переместятся на территорию Украины. А в следующие выходные снова зайдет с Севера холодный арктический воздух. И во время прояснений в западных и северных областях мы можем снова ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов", — добавила Голеня.
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Отметим, что по сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Украине уже местами наблюдается снег.
Во Львовской области наблюдается образование снежного покрова до 10 см., в Тернопольской области - 5 см., в Хмельницкой областях - 4 см.
Резкое похолодание в Украине:
- Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о том, что на юге и в центре Украины ожидается гололед, налипание мокрого снега.
- Ветер в Украине ожидается восточный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -7…-13 градусов, на севере – до -12…-18 градусов, местами – от -19 до -23 градусов, в южной части Украины будет немного теплее - от -2 до -6 градусов.
- В понедельник днем столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов мороза, на юге – от +3 до +7 градусов, в Крыму и на Закарпатье – от +6 до +11 градусов.