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Украину атакует новый циклон: в первые дни новой недели украинцев ждет "армагеддон"

7 февраля 2021, 16:23
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Во вторник и среду погода в Украине немного улучшится, а в конце недели снова ожидается серьезное осложнение погодных условий.

погода, снег
Синоптик рассказала, каких погодных неприятностей ждать / Фото Reuters

В Украину идет циклон с юго-запада Европы. В понедельник, 8 февраля, он принесет в большинство областей Украины снегопады и метели. В южной части Украины снег будет переходить в мокрый снег, ледяной дождь и дождь.

Кроме того, в Карпатах, на юге и в центре Украины ожидается гололед, налипание мокрого снега. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Ветер в Украине ожидается восточный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -7…-13 градусов, на севере – до -12…-18 градусов, местами – от -19 до -23 градусов, в южной части Украины будет немного теплее - от -2 до -6 градусов.

В понедельник днем столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов мороза, на юге – от +3 до +7 градусов, в Крыму и на Закарпатье – от +6 до +11 градусов.

"Во второй половине дня понедельника или вечером в большинстве центральных областей будет теплеть, поэтому там вероятен мокрый снег, ледяной дождь и даже снег. Гололедица!" - предупредила синоптик.

Погода в Киеве 8 февраля будет снежной и морозной, стоит опасаться гололеда и сильного ветра. Температура воздуха ночью опустится до 12 градусов мороза, днем - от -5 до -8 градусов.

Погода в Украине 9-10 февраля немного улучшится, морозы будут умеренными вплоть до потепления.

11-12 февраля очередной циклон снова принесет осложнение погоды со снегопадами и дождями. Ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов.

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Погода в Украине - о чем сообщал Главред:

  • Синоптик предупредил о погодных неприятностях на ближайшие дни.
  • В частности, с воскресенья, 7 февраля, и до середины следующей недели (ориентировочно до 11 февраля) в Украине будет много снега, дождя и штормовой ветер.
  • Украинцев предупредили, что местами глубина снега достигнет 50 сантиметров. Также ожидается снижение температуры до серьезных "минусов".

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