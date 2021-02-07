Украину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогода

Погода в Украине ухудшится / Фото Reuters

Погода в Украине с воскресенья, 7 февраля, и до середины следующей недели (ориентировочно до 11 февраля) будет сложной. На территорию страны придет циклон, который принесет много снега, дождя и штормовой ветер.

Синоптик предупредил, что местами глубина снега достигнет 50 сантиметров, говорится на Facebook-странице сайта Метеопост.

Ухудшение погодных условий начнется уже с сегодняшнего дня в западных регионах страны. С воскресенья по всей стране обещают сильный снег с порывами ветра до 15-17 м/с, а в акватории морей - до 20-25 м/с.

На юге осадки будут меньшими, ожидается умеренный мокрый снег и дождь.

В течение 7-10 февраля глубина снега на западе достигнет 50 см, на севере на востоке – 35 см, в центре страны – 25 см, а на юге снегопадов не ожидается.

facebook.com/meteoposts

facebook.com/meteoposts

Температура воздуха будет примерно одинаковой по всей территории Украины. На западе, севере, востоке и в центре циклон спровоцирует морозы до -15... -19 градусов, на юге - наоборот потеплеет. Так, в крайних южных районах столбики термометров могут подняться до +13... +15 градусов.

Погода в Киеве 7 февраля будет морозной, осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов мороза. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Метеорологи призвали украинцев быть осторожными и по возможности избегать передвижений межобластными автодорогами.

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