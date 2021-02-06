Ниже -20 и сильный снег: синоптик предупредил, какие области Украины засыплет

Погода в Украине будет очень морозная на Сумщине и на Черниговщине, отметили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на завтра для Украины, на воскресенье, 7 февраля, по-настоящему зимний – в двух областях ночная температура ожидается ниже -20 градусов, а в ряде регионов прогнозируется сильный снег.
Самая холодная погода прогнозируется в Черниговской и Сумской областях, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики отметили, что на Черниговщине и Сумщине днем будет -11…-13, а ночью – 20-22 градуса мороза.
Прогноз погоды на завтра – в каких регионах спрогнозирован сильный снег:
- Хмельницкая область (ночью и днем);
- Тернопольская область (ночью и днем);
- Ивано-Франковская область (ночью и днем);
- Львовская область (ночью и днем).
Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз для Киева на 7 февраля.
Эксперт поделилась, что днем температура может составить -9…-12 градусов, а ночью – от 10 до 17 мороза.
Автор: Екатерина Присяжнюк