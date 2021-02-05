Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление

Синоптик: В Украине идут дикие морозы - как пережить / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной, предупредила синоптик Наталья Диденко. В ночь на воскресенье на северо-востоке страны ожидается похолодание до 15-22 градусов мороза.

6 февраля днем на северо-востоке прогнозируется 4-9 градусов ниже нуля, а 7 февраля столбики термометров опустятся до 9-12 градусов мороза.

На остальной территории ночная температура будет в пределах 4-10 градусов мороза, в центре Украины – до 15 градусов мороза. 6 февраля днем – от 1 до 6 градусов ниже нуля, а 7 февраля – до 9 градусов мороза.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаТеплее будет на юге: здесь в субботу днем около нуля, а в воскресенье – небольшие "минусы". Только на Закарпатье и в Крыму днем будет до 5 градусов тепла.

Снежные осадки придут в Украину с юга и юго-запада – и 7 февраля накроют уже всю страну. Дождь вероятен лишь на Закарпатье и в Крыму.

Погода в Киеве 6 и 7 февраля будет морозной. Холода усилятся к понедельнику: если в субботу днем ожидается 5-7 градусов мороза, то в воскресенье будет уже 9-12 градусов. По ночам термометры покажут от 10 до 17 градусов ниже нуля.

8 февраля в Украине начнутся снегопады. Укргидрометцентр уже предупредил о метелях, снежных заносах до 15-20 сантиметров и гололедице. Ночью ожидается до 16 градусов мороза, а днем – до 10 градусов ниже нуля.

Как пережить холода – советы экспертов

Укргидрометцентр напоминает, что во время мороза следует:

одеваться многослойно, носить перчатки, шарф и шапку,

обувь должна быть сухой и такой, чтоб не сдавливала ноги;

не выходить на мороз голодным;

если долго находитесь на улице – то каждый час/полчаса стоит заходить в теплое помещение.

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