Снегопады и метели: украинцев предупредили об опасности и ограничении транспорта

Украинцев просят оставаться дома в дни, когда будет бушевать непогода / dsns.gov.ua

Начиная с понедельника, 8 февраля, погода в Украине существенно ухудшится. Синоптики ожидают гололед, порывистый ветер и серьезные осадки. На западе и центре и севере страны ожидаются снегопады, на юге и Прикарпатье – снег с дождем и налипание мокрого снега. Жители Закарпатья столкнутся с дождем. Украинцев предупреждают о возможной остановке транспорта. Водителей и пешеходов просят соблюдать бдительность на дорогах и по возможности оставаться дома.

Согласно данным Укргидрометцентра, средняя температура по Украине ночью составит от -10 до -15 градусов. На севере страны, а также на юге и на Прикарпатье ожидается до минус 10 градусов. Днем на юге будет теплая погода – от +1 до +6. В Одесской области и на Закарпатье ночью будет 0, а днем от +7 до +11. Ветер порывистый – до 20 м/с.

Киев ждут снегопады, порывы ветра и метель. Ночью температура составит до минус 14 градусов мороза. Днем ожидается до -8.

Украинский гидрометцентр также просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и желательно оставаться в этот день дома.

Патрульная полиция в Facebook предупреждает о том, что 8 и 9 февраля в связи с существенными осадками, в Киеве, а также городах и районах, где произойдет сильный снегопад, ограничение передвижения автобусов и грузового транспорта.Читайте такжеМорозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление

"Чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов. Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды", - предупредили в полиции.

По данным синоптиков, 9 февраля, в Украине пройдут метели, а на юге и на Закарпатье ожидаются дождь и мокрый снег. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега.

На севере страны температура в течение 24 часов составит от -5 до -10 градусов, на северо-востоке ожидается до 14 градусов мороза, на западе до -8, в южных областях от 0 до 6 градусов тепла.

Столицу 9 февраля ночью ожидает сильный снег, днем в Киеве серьезных осадков не ожидается. На дорогах синоптики прогнозируют гололед. Ночью ожидается -10, днем от -5 до -7.

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