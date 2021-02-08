После ночного снегопада Киев сковали пробки

Снегопад в Киеве усилится после обеда в понедельник / УНИАН

Минувшей ночью Киев накрыл снегопад, в результате утром в понедельник, 8 февраля, столицу парализовали пробки.

Столичные коммунальщики отчитываются о том, что активно расчищали снег, но, похоже, это не очень помогло. По данным сервиса Google Maps большие пробки образовались практически во всех районах города, а также на въездах в Киев.

Традиционно сложно проехать по улицам в центре столицы. Также затруднено движение на проспектах Победы и Степана Бандеры, на улице Набережно-Крещатицкой, по улице Елены Телиги, на бульваре Шевченко, Воздухофлотском проспекте.

Движение затруднено на мостах: Южном, Северном, Метро, Патона и Дарницком.

Пробки в Киеве 8 февраля / google.com/maps

Тем временем в пресс-службе КМДА сообщили, что снегопад в Киеве начался около полуночи 8 февраля. Перед началом осадков дорожники выполнили превентивную обработку, в первую очередь, мостов, улиц с мостовой, спусков, остановок общественного транспорта и лестницы. С началом снегопада началась и уборка дорог и тротуаров.

По данным КК Киевавтодор, было привлечено 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригаде с ручной уборки.

Ночью коммунальники расчищали Киев от снега / kyivcity.gov.ua

Киевлян предупредили, что снег в течение дня продолжится - после обеда ожидается усиление осадков. Поэтому дороги и тротуары очищают повторно.

Водителей призвали не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Если есть возможность, рекомендовано воспользоваться общественным транспортом и не использовать собственные автомобили во время снегопада.

Водителей призвали не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах / kyivcity.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Киеве 8 февраля будет снежной и морозной, стоит опасаться гололеда и сильного ветра. Температура воздуха днем - от -5 до -8 градусов.

По ее словам, погода в Украине 9-10 февраля немного улучшится, морозы будут умеренными вплоть до потепления.

11-12 февраля очередной циклон снова принесет осложнение погоды со снегопадами и дождями. Ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов.

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