В Киеве резко изменится погода: синоптик предупредил, к чему готовиться

Прогноз погоды для столицы на вторник тревожный, в частности ожидаются метели и гололедица.
Погода в Киеве завтра, во вторник, 9 февраля, в резко изменится – сильные ночные морозы отступят, и дневная температура повысится.
Минимальная температура ночью ожидается -9 градусов, а днем – 4 градуса мороза, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики предупредили, что сохранится гололедица, скорость ветра может достигать 24 м/с, ожидаются метели и значительный снег.
Прогноз погоды на завтра для Киева от Укргидрометцентра – чего ожидать:
- Ночью -7…-9, снег;
- Днем -2…-4, местами значительный снег.
- Напомним, 8 февраля ночью прогнозировалось -12…-14 градусов, а днем – 7…9 градусов мороза.
- Ранее синоптик Наталия Диденко сообщила, что в Киеве 9 числа ночью будет до -10 градусов, а днем температура составит 2-5 градусов мороза.
Автор: Екатерина Присяжнюк