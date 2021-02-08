В Киеве резко изменится погода: синоптик предупредил, к чему готовиться

В Киеве завтра резко изменится погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода в Киеве завтра, во вторник, 9 февраля, в резко изменится – сильные ночные морозы отступят, и дневная температура повысится.

Минимальная температура ночью ожидается -9 градусов, а днем – 4 градуса мороза, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что сохранится гололедица, скорость ветра может достигать 24 м/с, ожидаются метели и значительный снег.

Прогноз погоды на завтра для Киева от Укргидрометцентра – чего ожидать:

Ночью -7…-9, снег;

Днем -2…-4, местами значительный снег.

/ meteo.gov.ua

/ meteo.gov.ua