Когда ждать трескучих морозов: украинцев предупредили о снежном циклоне

Украинцам пообещали морозную погоду со снегом / УНИАН

Погоду в Украине будет определять серия циклонов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, ближайшей ночью осадки (снег, мокрый снег и ледяной дождь) охватят большинство областей Украины. В то же время во вторник днем ​​их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов мороза.

Температура днем ​​8 февраля:

в северных областях Украины -5 -9 градусов;

в западных областях -1 -4 градуса, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;

в центральных областях + 1 + 4 градуса, на Полтавщине до -2 градусов;

в восточных областях на Луганщине и Донетчине + 3 + 6 градусов, в Харьковской области около нуля;

в южной части + 5 + 10, в Крыму до + 13 + 15 градусов.

Она уточнила, что в Киеве ближайшей ночью еще будет идти снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, на дорогах гололедица.

Температура воздуха 9 февраля в Киеве ночью до -10 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.

"А с выходных в Украине заплывет очередная порция серьезных морозов. Будет и 20, и -25 градусов", - добавила Диденко.

В свою очередь начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык подчеркнул, что западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины.

Как подчеркнул он в комментрии РБК-Украина, на следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится.

"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.

Как отметил синоптик, циклон с территории Польши идет по территории Украины на восток. Еще один циклон ожидается 11-12 февраля, который будет двигаться с Балкан. На следующей неделе в Украину придет антициклон, который принесет похолодание.

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По его словам, на это неделе в северной половине Украины ожидается днем около 10 градусов мороза, ночью - 15-20 градусов. К концу недели выпадет 30-40 сантиметров снега. На следующей неделе будет холодно, но без снега.

Прогноз погоды на 9 февраля / meteo.gov.ua

Резкое похолодание в Украине: