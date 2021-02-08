Когда ждать трескучих морозов: украинцев предупредили о снежном циклоне

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ожидаются морозы до -25 градусов.
Погоду в Украине будет определять серия циклонов, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как написала она в Facebook, ближайшей ночью осадки (снег, мокрый снег и ледяной дождь) охватят большинство областей Украины. В то же время во вторник днем их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.
Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов мороза.
Температура днем 8 февраля:
- в северных областях Украины -5 -9 градусов;
- в западных областях -1 -4 градуса, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;
- в центральных областях + 1 + 4 градуса, на Полтавщине до -2 градусов;
- в восточных областях на Луганщине и Донетчине + 3 + 6 градусов, в Харьковской области около нуля;
- в южной части + 5 + 10, в Крыму до + 13 + 15 градусов.
Она уточнила, что в Киеве ближайшей ночью еще будет идти снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, на дорогах гололедица.
Температура воздуха 9 февраля в Киеве ночью до -10 градусов, днем ожидается -2-5 градусов.
"А с выходных в Украине заплывет очередная порция серьезных морозов. Будет и 20, и -25 градусов", - добавила Диденко.
В свою очередь начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык подчеркнул, что западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины.
Как подчеркнул он в комментрии РБК-Украина, на следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится.
"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.
Как отметил синоптик, циклон с территории Польши идет по территории Украины на восток. Еще один циклон ожидается 11-12 февраля, который будет двигаться с Балкан. На следующей неделе в Украину придет антициклон, который принесет похолодание.
Читайте такжеАрктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов
По его словам, на это неделе в северной половине Украины ожидается днем около 10 градусов мороза, ночью - 15-20 градусов. К концу недели выпадет 30-40 сантиметров снега. На следующей неделе будет холодно, но без снега.
Резкое похолодание в Украине:
- Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о том, что на юге и в центре Украины ожидается гололед, налипание мокрого снега.
- Ветер в Украине ожидается восточный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -7…-13 градусов, на севере – до -12…-18 градусов, местами – от -19 до -23 градусов, в южной части Украины будет немного теплее - от -2 до -6 градусов.
- В понедельник днем столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов мороза, на юге – от +3 до +7 градусов, в Крыму и на Закарпатье – от +6 до +11 градусов.