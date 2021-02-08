Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине

Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет / pixabay

Погода в Украине этой зимой то и дело, что атакует резкими перепадами температуры. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие две недели ожидается морозная погода, незначительно потеплеет 10 февраля, после чего холода вернутся.

"Погода по Украине будет достаточно разная, можно разделить на юг и север. На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы – снег, метели, морозы, дневные температуры 5-10 градусов мороза, ночные 10-15", - рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык, передает Украина 24.

По словам Билыка, на следующей неделе прогнозируется довольно холодная погода, но без существенных осадков.

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Как сообщает синоптик Николай Кульбида, Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды.

Директор Украинского гидрометцентра отмечает, что сейчас наблюдается обычная зима, от которой мы отвыкли из-за аномальной погоды. Снегопады обычно возникают в связи с перемещением на нашу территорию циклонических образований.

"Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины", - объяснил Кульбида, передает 24 канал.

Глава Укргидрометцентара добавил, что это не все сюрпризы, которые приготовила погода украинцам в феврале и нас ждет еще два таких циклона. Первый – 10 февраля, а второй накроет – 11-12 февраля.

"Да, снега прибавится еще столько, сколько есть сейчас. А морозы после 13 февраля усилятся по всей территории Украины и будут достигать от 15 до 20 градусов мороза, а в отдельные дни будет еще прохладнее", - рассказал Кульбида.

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