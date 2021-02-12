Тепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на весну

Настоящая весна не спешит в Украину, говорит прогноз погоды / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

Горбаль спрогнозировал, что осадков в Украине будет еще много, передает Радио Свобода.

"Хорошего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков. Это на самом деле хорошо, поскольку даст дополнительную влажность для сельского хозяйства", - отметил он.

Синоптик добавил, что снежный коллапс в отдельных регионах Украины был вполне прогнозируемым.

"В целом в Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предусматривалось и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными. Позже возможен снег с дождем", - отметил Горбаль.

По его словам, погода в Украине в феврале 2021 года не вписывается в теорию глобального потепления.

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