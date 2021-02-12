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Тепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на весну

12 февраля 2021, 07:30
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Снежный коллапс в отдельных регионах Украины был вполне прогнозируемым, отметил Леонид Горбаль.

погода,весна
Настоящая весна не спешит в Украину, говорит прогноз погоды / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

Горбаль спрогнозировал, что осадков в Украине будет еще много, передает Радио Свобода.

"Хорошего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков. Это на самом деле хорошо, поскольку даст дополнительную влажность для сельского хозяйства", - отметил он.

Синоптик добавил, что снежный коллапс в отдельных регионах Украины был вполне прогнозируемым.

"В целом в Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предусматривалось и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными. Позже возможен снег с дождем", - отметил Горбаль.

По его словам, погода в Украине в феврале 2021 года не вписывается в теорию глобального потепления.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
  • Синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине 12 февраля будет ветреной и по-прежнему снежной. При этом начинает снижаться температура воздуха.
  • "Арктический холод" начнет затекать в Украину с запада : в западных областях ожидается 12-14 градусов мороза, на Закарпатье – до 8 градусов ниже нуля.
  • На востоке Украины еще будет тепло – до 6 градусов тепла в дневное время. Аналогичная температура в Запорожской области и в Крыму.
  • На севере и в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается около 4-10 градусов мороза, местами – до 12 градусов ниже нуля. В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях будет от 0 до 3 градусов мороза.

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