Весна не торопится: украинцев предупредили о затяжных холодах

В начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет только в мае, говорит Леонид Горбань.
Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней.
В то же время значительное потепление ожидается в середине марта, рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну", - сказала она.
В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань предупредил о том, что в начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
"В целом в Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предполагалось и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными. Позже возможен снег с дождем. Настоящего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков. На самом деле это хорошо, ведь даст дополнительную влагу для сельского хозяйства", - рассказал он Радио Свобода.
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Когда ждать новых снегопадов и сильных морозов:
- Осадки в Украине почти прекратятся только с воскресенья-понедельника, 14-15 февраля. А уже с 13 февраля на всю территорию страны распространятся морозы. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
- "С понедельника-вторника морозы в западных, северных и центральных областях в ночные часы будут достигать 20-26 градусов Цельсия. Дневная температура также будет 10-15 градусов мороза. На юге и востоке морозы будут немного меньше – 10-15, 13-18 градусов", - сказала синоптик.
- Также синоптик отметила, что в четверг и пятницу, 11-12 февраля, морозы и значительные снегопады будут в западных, северных (в частности, в Киеве) и некоторых центральных областях.