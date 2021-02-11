Весна не торопится: украинцев предупредили о затяжных холодах

Синоптики рассказали, когда ждать настоящей весны / Reuters

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней.

В то же время значительное потепление ожидается в середине марта, рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну", - сказала она.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань предупредил о том, что в начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

"В целом в Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предполагалось и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными. Позже возможен снег с дождем. Настоящего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков. На самом деле это хорошо, ведь даст дополнительную влагу для сельского хозяйства", - рассказал он Радио Свобода.

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Когда ждать новых снегопадов и сильных морозов: