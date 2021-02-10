Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Украину снова ждут снегопады /Reuters

Осадки в Украине почти прекратятся только с воскресенья-понедельника, 14-15 февраля. А уже с 13 февраля на всю территорию страны распространятся морозы. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"С понедельника-вторника морозы в западных, северных и центральных областях в ночные часы будут достигать 20-26 градусов Цельсия. Дневная температура также будет 10-15 градусов мороза. На юге и востоке морозы будут немного меньше – 10-15, 13-18 градусов", - сказала синоптик.

Также синоптик отметила, что в четверг и пятницу, 11-12 февраля, морозы и значительные снегопады будут в западных, северных (в частности, в Киеве) и некоторых центральных областях.

Читайте такжеПогода готовит очередной сюрприз украинцам"Здесь снега может нападать еще столько, сколько есть сейчас - по меньшей мере, добавится еще 15-20 сантиметров. На юге и востоке, которые попадают в теплую воздушную массу, будут осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега, а температура воздуха там составит 1-6 тепла, на юге – до +10. Вместе с тем, 12 февраля в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, поэтому будут наблюдаться метели, а на дорогах – гололедица", - рассказала Наталья Голеня.

"Это не последний снег, еще три циклона должны подойти - суммарно в феврале ожидается 40-50 мм, что для февраля очень много", - говорит Главреду народный синоптик Леонид Горбань и отмечает, что с 14 февраля снова ожидается резкое похолодание до 10 градусов ниже нуля днем и 13-17 градусов ночью.

По прогнозу Горбаня, в Украине существенно потеплеть должно с 18 февраля: тогда столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 градусов тепла.

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