Назван регион, где завтра не будет снега

Синоптик сказала, когда на смену снегу в Украине придут морозы / Фото Reuters

Погода в Украине завтра, 10 февраля 2021, снова меняется – на этот раз из-за южного циклона Ulf. После небольшого затишья сегодня – в среду снегом снова засыплет почти всю страну.

Осадки будут атаковать украинские регионы постепенно, отметила синоптик Наталья Диденко. Ночью и утром снег пройдет на западе и севере Украины, днем достанется не только северу, но уже и центральным областям, а днем и вечером непогода доберется до востока, северо-востока, в Запорожскую и Днепропетровскую области.

При этом осадки будут такими:

в западных и северных областях наиболее вероятен снег;

в Прикарпатье и в Карпатах – снег с дождем;

в центре и на востоке – мокрый снег и дождь.

На юге Украины (за исключением Запорожья) будет облачно или (максимум) небольшие осадки.

Ситуация на дорогах и тротуарах остается сложной.

Температура в Украине 10 февраля 2021

Термометры на севере и в большинстве западных областей днем покажут 3-9 градусов мороза. А на юго-западе, вокруг Карпат, ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В центральных областях и на востоке будет от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На юге воздух прогреется до 8 градусов тепла, в Крыму – до 12 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 10 февраля 2021

Снег в Киеве ожидается завтра утром, а к вечеру ослабеет и прекратится. Температура днем ожидается около 4-5 градусов мороза.

Когда прекратится снег в Украине

11-12 февраля украинцев ждет еще один циклон и потепление. Прекращение осадков прогнозируется в День святого Валентина 14 февраля – зато серьезно усилятся морозы.Читайте такжеНе скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве

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