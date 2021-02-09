Назван регион, где завтра не будет снега

Уже на этой неделе осадки ослабнут и прекратятся – зато серьезно усилятся морозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине завтра, 10 февраля 2021, снова меняется – на этот раз из-за южного циклона Ulf. После небольшого затишья сегодня – в среду снегом снова засыплет почти всю страну.
Осадки будут атаковать украинские регионы постепенно, отметила синоптик Наталья Диденко. Ночью и утром снег пройдет на западе и севере Украины, днем достанется не только северу, но уже и центральным областям, а днем и вечером непогода доберется до востока, северо-востока, в Запорожскую и Днепропетровскую области.
При этом осадки будут такими:
- в западных и северных областях наиболее вероятен снег;
- в Прикарпатье и в Карпатах – снег с дождем;
- в центре и на востоке – мокрый снег и дождь.
На юге Украины (за исключением Запорожья) будет облачно или (максимум) небольшие осадки.
Ситуация на дорогах и тротуарах остается сложной.
Температура в Украине 10 февраля 2021
Термометры на севере и в большинстве западных областей днем покажут 3-9 градусов мороза. А на юго-западе, вокруг Карпат, ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В центральных областях и на востоке будет от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.
На юге воздух прогреется до 8 градусов тепла, в Крыму – до 12 градусов выше нуля.
Погода в Киеве 10 февраля 2021
Снег в Киеве ожидается завтра утром, а к вечеру ослабеет и прекратится. Температура днем ожидается около 4-5 градусов мороза.
Когда прекратится снег в Украине
11-12 февраля украинцев ждет еще один циклон и потепление. Прекращение осадков прогнозируется в День святого Валентина 14 февраля – зато серьезно усилятся морозы.Читайте такжеНе скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве
Погода в Украине: новости
- 9 февраля Украина "воюет" со снежной стихией: в семи областях по дорогам не проехать. Из-за снегопадов и сильного ветра без электричества остались 273 населенных пункта в 12 областях.
- В связи с тем, что в столице Украины 9 февраля ожидается непогода, школьникам рекомендовали остаться дома.
- Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине.